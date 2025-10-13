Pathologic 3 ПК выйдет 9 января 2026 года на ПК: демо уже доступно в Steam

Культовая серия Pathologic возвращается с третьей частью: Pathologic 3 выйдет для ПК через Steam 9 января 2026 года, как объявили издатель HypeTrain Digital и разработчик Ice-Pick Lodge. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series появятся позднее. Уже сейчас можно опробовать демо-версию в рамках фестиваля Steam "Играм быть".

Игра продолжает традиции серии, предлагая психологический детектив с элементами хоррора в далеком степном городе. Игроки берут на себя роль Даниила Данковского, врача из мегаполиса, который приезжает встретиться с «бессмертным» человеком. Но вместо обычной встречи он оказывается втянутым в борьбу с загадочной чумой и должен спасти город за всего 12 дней.

Игрокам предстоит принимать безжалостные решения, ставить точные диагнозы и влиять на судьбы жителей. От ваших действий зависит не только будущее города, но и его прошлое. Сохранять самообладание в атмосфере надвигающегося хаоса — ключ к успеху.

Демо-версия предлагает уникальное введение в сюжет, недоступное в других материалах. Игроки исследуют город Горхон с его странной и «невозможной» архитектурой, встречают запоминающихся персонажей и делают значимые выборы, определяющие, кого спасти. Вы сможете осматривать и допрашивать пациентов, искать правду, а также прочесывать дома и районы в поисках тайн.

Pathologic 3 уже поддерживает английский, русский, бразильский португальский, немецкий и итальянский языки, а также полноценную работу с контроллером (бета).

Эта часть обещает быть самой мрачной и напряжённой в серии, сочетая атмосферу психологического триллера, детективного расследования и уникального игрового мира, где каждое решение имеет значение.