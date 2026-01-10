Pathologic 3 получила хорошие отзывы на старте

Психологический хоррор Pathologic 3 вышедший 9 января на ПК и PlayStation 5 собирает хорошие отзывы среди пользователей. Игра, посвященная манипуляции временем и борьбе с эпидемией, в настоящее время доступна со скидкой на платформах Steam и GOG.com. Версия для Xbox Series X/S должна выйти 23 января.
По данным SteamDB, в пиковый момент Pathologic 3 привлек 3 077 пользователей. Более того, игра может похвастаться более чем 370 рецензиями с "очень положительным" средним рейтингом. В отзывах хвалят, в частности, мрачную атмосферу и смелые изменения в механике по сравнению со второй частью. Для сравнения, текущая оценка игры в PS Store колеблется около 4,6/5, однако на данный момент свое мнение высказали менее 50 пользователей.
Фанаты ждали.. фанаты дождались.. фанаты оценили :)
что-то навертели с ментальным состоянием персонажа - даже начинать играть не хочется...
Не играй!
Закрыл игру спустя 10 минут
Держи в курсе.
Только недавно взял вторую часть и тут вышла третья. Стоит оформить возврат или вторая лучше?
Поиграй, посмотри обзоры
А в чем прикол вернуть вторую часть, чтобы сразу пройти третью?
да прикол в том что все три игры это одна и та-же игра просто графоний подкручивают да локи добавляют так что он только выйграет если начнет сразу с третьей
Попробовал. Я понял, что главный герое психически больной, но главне врач и ученый, так что все норм.
Ну то есть пока не понятно.