Pathologic 3 09.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица
5.9 62 оценки

Pathologic 3 получила хорошие отзывы на старте

Procy_on Procy_on

Психологический хоррор Pathologic 3 вышедший 9 января на ПК и PlayStation 5 собирает хорошие отзывы среди пользователей. Игра, посвященная манипуляции временем и борьбе с эпидемией, в настоящее время доступна со скидкой на платформах Steam и GOG.com. Версия для Xbox Series X/S должна выйти 23 января.

По данным SteamDB, в пиковый момент Pathologic 3 привлек 3 077 пользователей. Более того, игра может похвастаться более чем 370 рецензиями с "очень положительным" средним рейтингом. В отзывах хвалят, в частности, мрачную атмосферу и смелые изменения в механике по сравнению со второй частью. Для сравнения, текущая оценка игры в PS Store колеблется около 4,6/5, однако на данный момент свое мнение высказали менее 50 пользователей.

Комментарии:  12
Serg_Sigil

Фанаты ждали.. фанаты дождались.. фанаты оценили :)

5
A E

что-то навертели с ментальным состоянием персонажа - даже начинать играть не хочется...

4
BluntZebulon

Не играй!

4
A E BluntZebulon

Закрыл игру спустя 10 минут

5
Roy1010 A E

Держи в курсе.

1
MrGamerDad

Только недавно взял вторую часть и тут вышла третья. Стоит оформить возврат или вторая лучше?

2
BluntZebulon

Поиграй, посмотри обзоры

1
Carissa7517

А в чем прикол вернуть вторую часть, чтобы сразу пройти третью?

2
Destroited Carissa7517

да прикол в том что все три игры это одна и та-же игра просто графоний подкручивают да локи добавляют так что он только выйграет если начнет сразу с третьей

1
Neko-Aheron

Попробовал. Я понял, что главный герое психически больной, но главне врач и ученый, так что все норм.

1
sa1958

Ну то есть пока не понятно.