Pathologic 3 получила крупное октябрьское обновление с фоторежимом и новыми способами победить Шабнак

Разработчики Pathologic 3 выпустили масштабное октябрьское обновление, добавившее в игру два новых уровня сложности, фоторежим и дополнительные способы уничтожить Шабнак. Патч также позволяет выбирать язык субтитров независимо от озвучки, обновляет иконки указов и исправляет многочисленные технические ошибки. Полный список изменений занял десять страниц.

На лёгком уровне сложности игроки смогут сосредоточиться на сюжете и исследовании Города, не испытывая прежнего давления игровых механик. Сложный режим, напротив, потребует более внимательного управления ресурсами и глубокого понимания игровых систем. При этом оригинальная сложность осталась без изменений.

Фоторежим позволит игрокам создавать собственные снимки мрачного Города и его обитателей. Кроме того, разработчики добавили два новых способа уничтожить Шабнак: один напоминает игру в прятки, а другой связан с необычным выбором невесты. Создатели намеренно не стали раскрывать подробности этих эпизодов, оставив их для самостоятельного исследования.

Вместе с обновлением команда Ice-Pick Lodge опубликовала необычное письмо, посвящённое не только исправлениям, но и природе видеоигр как искусства. Разработчики сравнили игры с театральными постановками, которые можно менять даже после премьеры, и объяснили, почему отзывы игроков помогают им замечать проблемы, незаметные после сотен часов работы над проектом.

Отдельно авторы рассказали о знаменитой невидимой яблоне — одном из самых обсуждаемых багов Pathologic 3. Несмотря на многочисленные жалобы, исправлять её разработчики не собираются: со временем техническая ошибка стала для них своеобразным художественным объектом. По мнению команды, иногда смысл произведения определяется не только намерениями автора, но и неожиданными результатами работы самой технологии.

Ice-Pick Lodge также поблагодарила добровольцев, помогавших тестировать обновление, и технического директора Альберта, участвовавшего в работе над патчами для Pathologic 3 и Pathologic 2. Разработчики признались, что могли бы продолжать переделывать игру ещё несколько месяцев, но решили остановиться и выпустить обновление.