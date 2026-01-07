Pathologic 3 получила трейлер коллаборации с Акирой Ямаокой

Ice-Pick Lodge представила официальный трейлер Pathologic 3, созданный в коллаборации с легендарным композитором Акирой Ямаокой. Ролик предлагает абстрактный и мрачный взгляд на продолжение культовой серии и сопровождается новым атмосферным саундтреком от автора музыки к Silent Hill.
Релиз Pathologic 3 состоится 9 января на ПК в Steam.
Так себе. Вот в 2 части мызыка была шедевральной.
куда пропал коммент про продажу имен?
...Ко второй-то части трейлеры по-круче были.
Мало выразительности и какой либо эмоциональности. Она (композиция) больше отдаёт нотками какой-то серости и монотонностью.
очередной ремастер 1 части?
Пустота.