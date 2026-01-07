ЧАТ ИГРЫ
Pathologic 3 09.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица
5.9 49 оценок

Pathologic 3 получила трейлер коллаборации с Акирой Ямаокой

monk70 monk70

Ice-Pick Lodge представила официальный трейлер Pathologic 3, созданный в коллаборации с легендарным композитором Акирой Ямаокой. Ролик предлагает абстрактный и мрачный взгляд на продолжение культовой серии и сопровождается новым атмосферным саундтреком от автора музыки к Silent Hill.

Релиз Pathologic 3 состоится 9 января на ПК в Steam.

Сахаринчик

Так себе. Вот в 2 части мызыка была шедевральной.

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

куда пропал коммент про продажу имен?

2
smallhell

...Ко второй-то части трейлеры по-круче были.

Glados_pony

Мало выразительности и какой либо эмоциональности. Она (композиция) больше отдаёт нотками какой-то серости и монотонностью.

001fess

очередной ремастер 1 части?

AT_Sagor

Пустота.