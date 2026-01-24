Pathologic 3 получила второе крупное обновление с исправлениями квестов, визуальных багов и стабильности игры

Студия Ice-Pick Lodge выпустила второй большой патч для Pathologic 3, который не является хотфиксом, а полноценным обновлением с многочисленными исправлениями квестовой логики, интерфейсов, визуальных и звуковых эффектов.

Главное изменение коснулось поведения Данковского: по просьбам игроков взаимодействие с плюшевыми бычками изменили — теперь он их не пинает, а «жамкает».

Разработчики также исправили ряд критических софтлоков. Например, теперь концентрация в допросной отключается корректно, а Генерал Блок не исчезает в квесте про спасение Инквизитора на День 10. Починены баги с персонажами, диалогами и квестовыми предметами, включая маску псиглавцев, Теней Виктора и квест с заколоченным домом.

Кроме того, патч улучшает визуальную составляющую: кожа персонажей стала менее блестящей, записки светятся более приглушённым цветом, исправлены динамическое освещение и физика предметов, добавлены новые детали — от блеска в глазах Грифа до ресничек девочкам с хвостиками.

Мелкие улучшения коснулись также окружения: река в Жерле теперь журчит, чумная ловушка слегка светится в темноте, а на свалке уменьшено количество травы. Патч исправил множество визуальных и геометрических недочётов, чтобы сделать игровой мир более живым и логичным.