Pathologic 3 стала стабильнее: вышло первое крупное обновление

Pathologic 3 09.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица
6 81 оценка

butcher69 butcher69

Студия Ice-Pick Lodge выпустила первое масштабное обновление для психологического хоррора Pathologic 3. Разработчики отмечают, что правки потребовали «вдумчивого» и осторожного подхода: игра отличается сложной логической структурой, где даже небольшое изменение может повлиять на десятки взаимосвязанных систем.

Авторы иронично разделили ключевые правки на «важные», «красивые» и «умные». Среди них — устранение софтлока в первый день прохождения, связанного с исчезновением Евы, а также многочисленные исправления сюжетных линий Грифа, Блока и системы пайков в 9-й и 11-й дни. Кроме того, разработчики «вернули жизнь» умирающему зеркальному кургану и добавили корректные тени в пантомимы с театром теней, где ранее использовался один и тот же силуэт.

Обновление также приводит в порядок детали окружения и логики: шахматы в институте теперь расставлены правильно, улучшены анимации, доработаны квесты и интерфейсные элементы. Например, у Марка Бессмертника можно запрашивать более прямые подсказки, а визуальные недочёты вроде «упирающихся в экран плеч» Бакалавра остались в прошлом.

Pathologic 3 доступна на PC и PlayStation 5 и имеет рейтинг «очень положительный» в Steam. Релиз на Xbox Series X|S состоится 23 января.

игра отличается сложной логической структурой, где даже небольшое изменение может повлиять на десятки взаимосвязанных систем.

ну да. у меня тоже иногда случается unexpected indent

1
Вадим Якимов

меня хватило минут на 15 этой наркоманской шизы...

1
QAnon

правки потребовали «вдумчивого» и осторожного подхода:

аххаххахаххаххахахах да ну нах...

это в игре где абсолютная беготня сломя голову на всем протяжении потому что ты ничего не успеваешь сделать..даже по сторонам смотреть некогда чтобы изучить мир игры ..ты смотришьь только на значки в карте и как бы побыстрее до них добежать....

1
sa1958

Будем надеяться.