Pathologic 3 стала стабильнее: вышло первое крупное обновление

Студия Ice-Pick Lodge выпустила первое масштабное обновление для психологического хоррора Pathologic 3. Разработчики отмечают, что правки потребовали «вдумчивого» и осторожного подхода: игра отличается сложной логической структурой, где даже небольшое изменение может повлиять на десятки взаимосвязанных систем.
Авторы иронично разделили ключевые правки на «важные», «красивые» и «умные». Среди них — устранение софтлока в первый день прохождения, связанного с исчезновением Евы, а также многочисленные исправления сюжетных линий Грифа, Блока и системы пайков в 9-й и 11-й дни. Кроме того, разработчики «вернули жизнь» умирающему зеркальному кургану и добавили корректные тени в пантомимы с театром теней, где ранее использовался один и тот же силуэт.
Обновление также приводит в порядок детали окружения и логики: шахматы в институте теперь расставлены правильно, улучшены анимации, доработаны квесты и интерфейсные элементы. Например, у Марка Бессмертника можно запрашивать более прямые подсказки, а визуальные недочёты вроде «упирающихся в экран плеч» Бакалавра остались в прошлом.
Pathologic 3 доступна на PC и PlayStation 5 и имеет рейтинг «очень положительный» в Steam. Релиз на Xbox Series X|S состоится 23 января.
ну да. у меня тоже иногда случается unexpected indent
меня хватило минут на 15 этой наркоманской шизы...
правки потребовали «вдумчивого» и осторожного подхода:
аххаххахаххаххахахах да ну нах...
это в игре где абсолютная беготня сломя голову на всем протяжении потому что ты ничего не успеваешь сделать..даже по сторонам смотреть некогда чтобы изучить мир игры ..ты смотришьь только на значки в карте и как бы побыстрее до них добежать....
Будем надеяться.