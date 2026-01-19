Pathologic 3 стала стабильнее: вышло первое крупное обновление

Студия Ice-Pick Lodge выпустила первое масштабное обновление для психологического хоррора Pathologic 3. Разработчики отмечают, что правки потребовали «вдумчивого» и осторожного подхода: игра отличается сложной логической структурой, где даже небольшое изменение может повлиять на десятки взаимосвязанных систем.

Авторы иронично разделили ключевые правки на «важные», «красивые» и «умные». Среди них — устранение софтлока в первый день прохождения, связанного с исчезновением Евы, а также многочисленные исправления сюжетных линий Грифа, Блока и системы пайков в 9-й и 11-й дни. Кроме того, разработчики «вернули жизнь» умирающему зеркальному кургану и добавили корректные тени в пантомимы с театром теней, где ранее использовался один и тот же силуэт.

Обновление также приводит в порядок детали окружения и логики: шахматы в институте теперь расставлены правильно, улучшены анимации, доработаны квесты и интерфейсные элементы. Например, у Марка Бессмертника можно запрашивать более прямые подсказки, а визуальные недочёты вроде «упирающихся в экран плеч» Бакалавра остались в прошлом.

Pathologic 3 доступна на PC и PlayStation 5 и имеет рейтинг «очень положительный» в Steam. Релиз на Xbox Series X|S состоится 23 января.