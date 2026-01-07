Разработчики Pathologic 3 ответили на вопросы перед релизом - игра выходит уже 9 января

Студия Ice-Pick Lodge выходит на финишную прямую: уже через 2 дня, 9 января 2026 года состоится релиз Pathologic 3, и разработчики заранее прояснили самые важные детали запуска. Игра выйдет в 19:00 по Москве и будет доступна сразу в полной версии — без раннего доступа и эпизодического формата. Предзаказов и предзагрузки не предусмотрено, приобрести проект можно будет только после выхода.

На старте игроков ждёт приятный бонус — скидка в 20%. Помимо этого, для владельцев Pathologic 2 подготовят специальный бандл, который позволит купить новинку ещё дешевле, объединив релизную скидку с дополнительной. Отдельно команда подтвердила выход специального издания Supporter Pack для поддержки разработчиков: оно добавит саундтрек и косметические элементы, не влияющие на баланс и сюжет, и рассчитано на тех, кто хочет поддержать разработчиков.

Отдельное внимание Ice-Pick Lodge уделила бэкерам. Все, кто поддерживал студию на Kickstarter и «Нитях» и получал ключ для Pathologic 2, бесплатно получат ключ и для третьей части — письма будут разосланы на ранее указанные e-mail. Тем, чьи награды включали особые бонусы, предоставят дополнительный доступ к эксклюзивному контенту.

Также подтверждены ключевые технические детали. Pathologic 3 весит 43 ГБ, предлагает прохождение продолжительностью от 30 до 60 часов и на старте будет доступна на русском и английском языках. Позже разработчики рассчитывают добавить дополнительные локализации. Поддержка Steam Cloud, контроллеров и достижений присутствует, однако совместимости сейвов с демоверсией не будет. Статус оптимизации под Steam Deck пока находится в подвешенном состоянии — команда обещает сообщить, как только будет уверена в стабильной работе.

Ice-Pick Lodge намекнула и на небольшой сюрприз для игроков, который представят до релиза, а завтра разработчики подробно расскажут о содержимом Supporter Pack. В студии признаются — сейчас идёт «последний прогон перед премьерой», и уже 9 января они ждут встречи с игроками в новой главе мрачной вселенной Pathologic.