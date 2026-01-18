Разработчики Pathologic 3 поделились планами поддержки

Разработчики Pathologic 3 из студии Ice-Pick Lodge после релиза сосредоточились на стабилизации игры. В первую неделю они выпустили пять хотфиксов, работая без выходных, и планируют продолжить исправлять баги и софтлоки в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить комфортный геймплей.
Параллельно команда работает над улучшением качества жизни игроков: добавляет возможность менять размер шрифта в диалогах и мультиязычные субтитры для роликов. В будущем возможны небольшие дополнения к диалогам. Так, например, планируется увеличение количества диалогов для жителей города Омут.
Оптимизация под Steam Deck запланирована, но не является приоритетом на текущем этапе.
