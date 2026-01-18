ЧАТ ИГРЫ
Pathologic 3 09.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица
6 81 оценка

Разработчики Pathologic 3 поделились планами поддержки

SmashFarmilaXXX SmashFarmilaXXX

Разработчики Pathologic 3 из студии Ice-Pick Lodge после релиза сосредоточились на стабилизации игры. В первую неделю они выпустили пять хотфиксов, работая без выходных, и планируют продолжить исправлять баги и софтлоки в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить комфортный геймплей.

Параллельно команда работает над улучшением качества жизни игроков: добавляет возможность менять размер шрифта в диалогах и мультиязычные субтитры для роликов. В будущем возможны небольшие дополнения к диалогам. Так, например, планируется увеличение количества диалогов для жителей города Омут.

Оптимизация под Steam Deck запланирована, но не является приоритетом на текущем этапе.

11
3
Комментарии:  3
Ramonruns

Игру мы еще не доделали, но вы купите. Там потом доделаем, допилим, дополним.

7
Tom[Cat]

Ща ща ща 2 года будут кормить обещаниями и выпустят четвертую игру, ну тоесть вторую часть довыпустят, так нет подожди они просто доделают ремейк первой игры как обещали на кикстартере.

4
Ramonruns Tom[Cat]

лучше и не скажешь