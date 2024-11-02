Разработчики Pathologic 3 стремятся избежать "преждевременных обещаний" о возвращении Самозванки в Pathologic 4

Разработчики из Ice Pick Lodge немного рассказали о недавно анонсированной Pathologic 3, объяснив, как развивались их планы на культовую серию с момента выхода Pathologic 2.

Pathologic 2 на самом деле была ремейком оригинального Pathologic. Как и в игре 2005 года, в ней должно было быть три совершенно разных игровых персонажа — Гаруспик, Бакалавр и Самозванка, каждый из которых должен был спасти грязный городок рабочих скотобоен от ужасной инфекции.

Гаруспик появился на старте в 2019 году, а два других персонажа должны были последовать в качестве дополнений DLC, но, как объясняет Ice Pick на странице Steam, это оказалось непрактичным, поскольку разработка ветки Гаруспика заняла больше времени, чем ожидалось. Таким образом, Бакалавр получит собственную игру. Будет ли то же самое верно для Самозванки, которая способна исцелять или убивать прикосновением? Это все еще неясно, но надежда есть.

Игра просто вышла за рамки нашей концепции DLC. У неё будет другой игровой процесс и совершенно новые возможности. Вместо одной игры с тремя прохождениями, использующими тот же игровой процесс, но разные сюжетные линии (как в оригинальном выпуске 2005 года и ремастере Classic HD), мы создаем три полностью разработанные игры с разным игровым процессом и значительными различиями в повествовании.



Теперь это действительно три отдельных главных героя с уникальными мировоззрениями, восприятием реальности и разными инструментами. С точки зрения игрового процесса это означает три разных подхода и полное переосмысление оригинальных сценариев.

Что касается Самозванки, то, по-видимому, ожидается, что она станет героиней Pathologic 4, но разработчики не хотят опережать события.

Мы понимаем, что преждевременные обещания о предыдущей Pathologic привели к неоправданным ожиданиям. Мы приносим извинения за это и не хотим вводить вас в заблуждение в будущем. Разработчик не должен быть ненадежным рассказчиком — в отличие от его персонажей.

В посте также рассматриваются некоторые различия между Бакалавром и Гаруспиком, которые могут быть знакомы тем, кто играл в игру 2005 года.

Гаруспик должен был выживать, сражаться, рыться в мусоре в поисках крошек хлеба и пытаться спасти тех, кто был ему дорог на этом пути. Бакалавр — человек интеллекта. Выживание не является его главной заботой; его цели выходят за рамки того, что может вместить одна жизнь. Ему нужно думать, формулировать теории и собирать доказательства. В конечном счете, он должен отдавать команды и наблюдать за результатами. Это различие будет подчеркнуто игровым процессом, механикой, целями, саундтреком и т. д.

Люди, которые помогли профинансировать разработку Pathologic 2 в соответствии с изначальной идеей игры с тремя главными героями, получат ключи для Pathologic 3. Если говорить конкретно, они отправят бесплатные ключи «спонсорам Kickstarter и другим платформам, где поддержка игры была доступна на этапе сбора средств», а также «спонсорам 2014 и 2015 годов». Люди, имеющие право на две копии, получат два ключа.

Игра «вероятно» будет доступна на всех тех же платформах, что и ее предшественница, а запуск на консолях последует за версией для ПК. Ожидайте больше подробностей ближе к релизу в 2025 году.