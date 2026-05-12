Экшн PATLABOR The Case Files выйдет летом 2026 на PS5 и PC

Good Smile Company и Chime Corporation объявили, что 3D-экшн PATLABOR The Case Files поступит в продажу летом 2026 года. Платформы — PlayStation 5 и PC через Steam. Точная дата пока не называется.

Кампанию можно будет пройти с обеих сторон. Основные миссии — за Special Vehicle Section 2, дополнительные — за их противников. В игре больше 20 управляемых роботов-лейборов: от классического AV-98 Ingram до Griffon и Type Zero. Отдельно заявлен режим симулятора — стрельба по мишеням и бои Labour против Labour.

За меха-дизайн отвечает Ютака Идзубучи, за сценарий — Кадзунори Ито, за арт по персонажам — Акэми Такада. Все трое — участники творческой группы HEADGEAR, стоявшей за оригинальной франшизой в конце 80-х. Музыку пишет Кэндзи Каваи, ранее работавший над полнометражными фильмами Patlabor.

Это первая игра серии со времён PSP. Предыдущие релизы выходили на PlayStation 1, Sega Saturn и портативных консолях — в Японии франшиза была заметным игроком на рынке игр по аниме, хотя на западном рынке известна куда меньше.

Релиз игры идёт в связке с возрождением самой франшизы. Уже 15 мая в японских кинотеатрах стартует Patlabor EZY — новый трёхчастный фильм от JCStaff. Идзубучи выступает режиссёром, Ито пишет сценарий, Такада отвечает за костюмы. Действие EZY происходит в 2030-х: из-за нехватки рабочих рук и автоматизации пилотируемые лейборы уступают место автономным роботам. Второй спецотдел, как и прежде, работает на старых AV-98Plus Ingram.

Тайминг анонса явно синхронизирован. Прямо сейчас, с 13 по 15 мая, на 64-м Shizuoka Hobby Show в Японии Good Smile Company показывает деко-мастер белого Griffon из специального издания игры и крутит второй трейлер на стенде. Посетителям раздают стикеры с логотипом Patlabor The Case Files.

Предзаказы в Японии уже открыты. Стандартное издание для PS5 — 6380 йен. В магазине Good Smile Company продаётся специальное издание за 11 220 йен: в комплекте игра, эксклюзивная сборная модель MODEROID Griffon в белом цвете и CD с оригинальным саундтреком из 30 треков. Тираж ограничен, производство — под заказ, и приём заказов могут закрыть до релиза. Издание доступно для международных заказчиков через Play-Asia.

Один штрих, не имеющий отношения к игре, но показательный: в 90-х анимация из Patlabor использовалась в клипе KMFDM «Juke Joint Jezebel». Для забытой на Западе франшизы факт неожиданный.