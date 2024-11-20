"Они живут в Москве!": в Steam вышел шутер "Патриот" о борьбе воронежского инженера с замаскированными пришельцами

Вчера в Steam вдруг появились сразу две игры из нашего прошлого — шутер Rat Hunter 2006 года и его младший товарищ «Патриот» (They're Alive!), вышедший в 2009-м. Сам «Патриот», к слову, оказался довольно необычным проектом — авторы взяли и перенесли идеи культового фильма «Чужие среди нас» прямиком в российские реалии.

Главным героем здесь выступает инженер из Воронежа, который после закрытия завода решает попытать счастья в Москве. Вот только устроившись на работу на железнодорожном вокзале, он находит странные очки и... узнаёт жуткую правду — оказывается, за обычными рекламными щитами прячется план вторжения инопланетян. Кстати, сами очки не просто часть сюжета — с их помощью можно искать секретные двери на уровнях.

В борьбе с пришельцами игрокам предстоит освоить целый арсенал оружия. Причём начать придётся с весьма приземлённых средств вроде автомобильного глушителя, но постепенно дорасти до серьёзных «игрушек» — револьвера, дробовика, и даже захваченного у врагов бластера.

А что касается цены, то за такое приключение просят 285 рублей.