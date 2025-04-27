Капитан Никифоров снова на страже Родины: старый питерский шутер "Патриот: ДемократиZация" вышел в Steam

Издательство Strategy First перевыпустило в Steam старый шутер «Патриот: ДемократиZация» от питерской студии MADia Entertainment. Изначально игра вышла ещё в 2006 году и, мягко говоря, не впечатлила ни игроков, ни критиков. Сайт AG, например, влепил ей жалкие 29% с пометкой «Ужасно».

Сюжет в игре такой: 2017 год, запасы нефти и газа на исходе, а США, видимо от скуки, решают захватить Россию. Наша страна в этом альтернативном мире находится «на грани полного краха» с парализованным правительством и анархией на улицах. Американцы, конечно же, объявляют Россию «зоной своих интересов» и вторгаются, чтобы прибрать к рукам ядерное оружие и ресурсы.

Ну а играть нам придётся за одного из последних борцов сопротивления — капитана Владимира Никифорова. Именно он должен единолично спасти Россию от злобных американских захватчиков.

Сейчас в Steam у игры целых четыре положительных отзыва.