Анонсирован кооперативный хоррор Paws Coven про котят-оккультистов

Котята-оккультисты уверовали в древних богов и взялись за тёмные ритуалы, таков безумный сюжет кооперативной игры Paws Coven.

Кооперативный хоррор, где милота оборачивается кошмаром. Четыре игрока, где трое против одного. В Paws Coven трое берут на себя роль одержимых котят: они собирают тёмную ману, рвут обои, портят дом, призывают чудовищ из иных миров и шаг за шагом приближают ритуальный апокалипсис.

Против них - один человек. Среди десятков пушистых обитателей ему предстоит вычислить трёх самозванцев и поймать каждого, прежде чем котята успеют провести пять ритуалов или окончательно сведут его с ума.

Релиз намечен на март 2026 г