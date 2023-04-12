Анонсировано детективное приключение Paws of Coal, которое выйдет в Steam 1 мая ©

Разработчики Gamechuck анонсировали детективное приключение Paws of Coal, которое выйдет на ПК в Steam 1 мая. Казалось бы, заразная болезнь только что поразила кроликов-угольщиков в Берроуз. Презираемые равнодушной реакцией королевской администрации на кризис, кролики начали бастовать, борясь за лучшие условия труда и права. Вам решать, Чарльз, расследовать недомогание.

Собирайте подсказки, разговаривая с различными животными, читая научные книги и внимательно осматривая окружающую среду и предметы. Создавайте альянсы с различными фракциями, чтобы получить доступ к эксклюзивной информации. Используйте дедукцию, чтобы соединить улики и отличить веские доказательства от вводящих в заблуждение версий и слухов. Отправляйте отчеты и мудро выбирайте между множеством открытых выводов для решения квестов.

В ходе расследования вам будет предложено принять непростые моральные решения в разделенном на классы и виды Царстве Животных. Ваш выбор будет иметь значение, и даже неправильные выводы о бушующей чуме будут продвигать историю вперед, часто неожиданным образом.

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