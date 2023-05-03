Детективное приключение Paws of Coal стало доступно в Steam для ПК

Gamechuck выпустила детективное приключение Paws of Coal в Steam для ПК как в виде отдельной игры, так и в комплекте с саундтреком. Шахтеры Кроличьей норы заболевают, и это вредит производству. Чарльз Куилл, выдающийся исследователь Царства животных, был призван Короной, чтобы помочь им решить проблему эпидемии. Шахтеры знают и уважают молодого ученого, но, похоже, дело в другом.
Собирайте подсказки, разговаривая с различными животными, читая научные книги и внимательно осматривая окружающую среду и предметы. Создавайте альянсы с различными фракциями, чтобы получить доступ к эксклюзивной информации. Используйте дедукцию, чтобы соединить улики и отличить веские доказательства от вводящих в заблуждение версий и слухов. Отправляйте отчеты и мудро выбирайте между множеством открытых выводов для решения квестов.
Во время расследования вы столкнетесь с трудными моральными решениями в разделенном на классы и виды Царстве Животных. Ваш выбор будет иметь значение, и даже неправильные выводы о бушующей чуме будут продвигать историю вперед, часто неожиданным образом.
Особенности:
- Собирайте и соединяйте подсказки, чтобы сформировать множество открытых выводов.
- Приобретайте друзей и врагов среди различных фракций, видов и классов животных.
- Принимайте сложные моральные решения, которые неожиданным образом изменят историю.
- Нарисованные от руки фоны и покадровая анимация персонажей, флоры и фауны
- Классическая партитура, вдохновленная лейтмотивами Вагнера и написанная Фентоном Хьюстоном.