Авторы уютного симулятора Pawsome Resort добавили достижения и раскрыли масштабную дорожную карту

Разработчики симулятора отеля для животных, находящегося в раннем доступе, официально подвели первые итоги релиза и поделились планами по развитию проекта. Команда выпустила свежее обновление, которое добавило в игру двадцать две активные награды в системе Steam-достижений и исправило ряд технических ошибок на основе отзывов. Главным же событием стала публикация масштабной дорожной карты, разделенной на несколько крупных контентных этапов.

Уже в июле текущего года авторы сосредоточатся на добавлении полноценной поддержки портативной консоли Steam Deck и глубокой переработке вводного обучения для более плавного погружения новичков.

Также в этом месяце откроются расширенные опции кастомизации внешности главных героев, позволяющие гибко настраивать цвет кожи, глаз, волос и одежду. К концу года проект пополнится новыми предметами декора, возможностью расширения дома, свежим ростером уникальных персонажей-клиентов и улучшенными механиками ухода за дикими и домашними зверями.

В начале следующего года пользователей ждет появление капибар и выдр вместе с новыми средами обитания, расширение территории курорта, а также цепочки квестов и мини-игры.

Самым необычным нововведением этого периода станет добавление боевых механик для экспедиций в пещеры, баланс которых будет настраиваться совместно с сообществом, чтобы не нарушить расслабляющую атмосферу игры. В более поздних планах значатся полноценный кооперативный режим, создание аквариумов для акул, добавление мифических существ вроде драконов и виверн, а также расширение карты на отдельный остров.