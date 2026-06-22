Уютный симулятор отеля для животных Pawsome Resort вышел в ранний доступ в Steam

Разработчики из независимой студии Pixel Puffs официально выпустили свой новый проект Pawsome Resort в ранний доступ цифрового магазина Steam. Игрокам предстоит обустраивать комфортные вольеры, ухаживать за животными, выращивать полезные культуры на грядках и заниматься созданием уникальных предметов интерьера.

Проект гармонично сочетает в себе проверенные элементы классических ролевых развлечений и традиционных симуляторов фермерской жизни. Помимо административных обязанностей, пользователи могут свободно исследовать живописную пиксельную деревню, знакомиться с местными жителями и выполнять их разнообразные поручения.

Разработчики также предусмотрели полноценный кооперативный режим, который позволяет развивать туристический бизнес вместе со своими друзьями. Команда создателей планирует активно развивать своё творение на основе отзывов сообщества, постепенно расширяя мир и добавляя новые виды животных.

Полноценный релиз проекта в раннем доступе состоялся 22 июня 2026 года. На этапе запуска авторы подготовили приятный бонус для всех первых покупателей в виде специальной скидки в размере 20% от первоначальной стоимости.