Исторически точный и аутентичный градостроительный симулятор Рима Pax Augusta появится на gamescom 2023 ©

Издатель инди-игр Senatis GmbH и разработчик Роджер Гассман объявили, что их грядущий гиперреалистичный древнеримский градостроительный симулятор Pax Augusta будет представлен на выставке gamescom 2023. С 23 по 27 августа посетители могут опробовать игру.

Будучи искусным правителем города, игроки Pax Augusta быстро привлекают внимание Сената. Сенат назначит молодым лидерам новые провинции, в которых они будут использовать свою интуицию и дипломатические навыки для заселения. Накопите богатство, участвуйте в политических интригах и обладайте достаточным количеством денег и власти, чтобы заработать высший титул:

Pax Augusta, призванная стать одним из самых реалистичных и исторически точных симуляторов строительства городов на сегодняшний день, рекламируется как проект одного человека с большой страстью к римской истории. По мере того, как империя расширяет свои территории, она ищет опытных городских лидеров, чтобы основать новые поселения и закрепить римский контроль над недавно завоеванными землями. Игрокам поручено предпринять это начинание, построить инфраструктуру и превратить небольшое растущее поселение в процветающий город. По мере роста поселения увеличиваются налоговые поступления, что позволяет поселенцам углубляться в добычу сырья и возводить новые постройки для удовлетворения потребностей населения.

Pax Augusta выйдет на ПК с Windows в Steam в 2024 году.