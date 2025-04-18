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Pax Augusta 2026 г.
Стратегия, Инди, Строительство
4.3 3 оценки

Pax Augusta: вышел градостроитель о Древнем Риме, на этот раз - с нормальным, аутентичным графонием

Solstice Solstice

Независимый разработчик Роджер Гассманн выпустил в Steam градостроительную стратегию Pax Augusta. Игра предлагает классическую клеточную систему строительства, при этом используя классическое 3D – пусть и не столь современное, но значительно детализованное.

Сам разработчик позиционирует свою игру как «Наиболее аутентичный симулятор античного градостроительства».

Игроку предстоит взять на себя роль губернатора одного из новых городов расширяющейся Римской Империи. Игра предлагает исторически достоверную архитектуру, торговлю, природные катастрофы, возможность принять участие в политических интригах, сюжетную кампанию и песочницу, а также большое разнообразие зданий.

Сейчас Pax Augusta имеет Очень положительные (>90%) отзывы в Steam. Русская локализация, к сожалению, отсутствует.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

А дворец Гая Ю́лия Це́заря А́вгуста Герма́ника (он имел прозвище сапажок) дадут построить ? А если серьезно будет интересно посмотреть как тут реализованна строительство дорог раз исторически достоверную архитектуру заявляют.

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Кей Овальд

Выглядит простенько, но хотя бы не мультяшно, уже плюс.