Pax Augusta: вышел градостроитель о Древнем Риме, на этот раз - с нормальным, аутентичным графонием

Независимый разработчик Роджер Гассманн выпустил в Steam градостроительную стратегию Pax Augusta. Игра предлагает классическую клеточную систему строительства, при этом используя классическое 3D – пусть и не столь современное, но значительно детализованное.

Сам разработчик позиционирует свою игру как «Наиболее аутентичный симулятор античного градостроительства».

Игроку предстоит взять на себя роль губернатора одного из новых городов расширяющейся Римской Империи. Игра предлагает исторически достоверную архитектуру, торговлю, природные катастрофы, возможность принять участие в политических интригах, сюжетную кампанию и песочницу, а также большое разнообразие зданий.

Сейчас Pax Augusta имеет Очень положительные (>90%) отзывы в Steam. Русская локализация, к сожалению, отсутствует.