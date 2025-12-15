Pax Autocratica выйдет 2 февраля 2026 года - представлен трейлер с геймплеем

Разработчики Pax Autocratica выпустили новый трейлер и объявили дату релиза необычного проекта, сочетающего рогалик, симулятор колонии и шутер от первого лица. Игра появится на ПК в Steam 2 февраля 2026 года.

В Pax Autocratica игроку предстоит управлять колонией в системе Тирис, принимая законы и контролируя судьбы её жителей, а затем лично участвовать в боях — от жестоких вылазок до масштабных сражений в формате roguelite-FPS. Проект делает ставку на ощущение абсолютной власти и постоянные последствия принятых решений.