Состоялся релиз бесплатного пролога сатирического гибрида стратегии и шутера Pax Autocratica

В цифровом магазине Steam 1 декабря стал доступен Pax Autocratica: Prologue. Это бесплатная вступительная часть будущего проекта от студии Multiverse, который разработчики позиционируют как гибрид тоталитарного симулятора колонии и шутера от первого лица с элементами рогалика. Игрокам предстоит взять на себя роль лидера, которому необходимо установить режим в новой космической колонии.

Геймплей строится на сочетании управления базой и активных боевых действий. В стратегической части пользователю нужно управлять гражданами, влияя на такие показатели, как страх, счастье, голод и лояльность. Методы правления варьируются от тиранических, включающих пропаганду и публичные казни, до благожелательных реформ. В боевом режиме игра переключается на вид от первого лица, где лидер лично участвует в сражениях, масштаб которых может варьироваться от мелких стычек до масштабных сражений с применением тяжелой техники. В рамках пролога игрокам предстоит исследовать сектор Elysia и освободить его от власти конкурирующего режима. Разработчики отмечают, что бесплатная версия содержит лишь часть контента, включая 1 регион, около 50 усилений в формате roguelite, ограниченный набор построек и вооружения. Продвинутые механики, такие как глубокая автоматизация производства и пилотирование боевых мехов, появятся только в полноценном релизе.

Авторы обещают высокую реиграбельность за счет процедурной генерации экспедиций, где каждая вылазка приносит новые ресурсы и рекрутов для укрепления базы. Проект полностью переведен на русский язык на уровне интерфейса и субтитров. Согласно системным требованиям, для запуска игры потребуется видеокарта уровня GeForce GTX 1060, а в рекомендованных значится RTX 2060 Super.