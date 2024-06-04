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Pax Dei TBA
Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Песочница
5 22 оценки

Фэнтезийная песочница Pax Dei прибудет в ранний доступ 18 июня

ltdx
Новости

Массовая многопользовательская онлайн-игра Pax Dei «в социальной песочнице» выйдет в раннем доступе для PC (через Steam и Pax Dei Launcher) уже 18 июня, объявили издатель New Tales и разработчик Mainframe Industries.

Pax Dei — это игра о людях, взаимодействующих друг с другом — о войне и мире, которые они создадут, о социальных структурах, которые выстраивают, — отметил в пресс-релизе директор и соучредитель Mainframe Industries Рейнир Хардарсон. — Игра не может быть построена без игроков. Мы хотим собрать сообщество людей, желающих очень тесно сотрудничать с командой разработчиков. Ранний доступ означает, что вы играете с нами.

Генеральный директор и соучредитель Mainframe Industries Тор Гуннарссон добавил: «Мы глубоко тронуты и глубоко благодарны за интерес и страсть, которые уже вызвал наш проект. Сегодня мы приглашаем игроков отправиться вместе с нами на следующий этам пути".

Ожидается, что Pax Dei останется в раннем доступе как минимум на один год, в течение которого игра будет расширяться «во всех направлениях» на основе отзывов игроков. Внизу вас ждет подборка свежих скриншотов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Судя по ключевым особенностями игры, где сделан огромный упор на взаимодействие между игроками, при недостаточном онлайне, игра довольно быстро загнётся

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