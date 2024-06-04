Фэнтезийная песочница Pax Dei прибудет в ранний доступ 18 июня

Массовая многопользовательская онлайн-игра Pax Dei «в социальной песочнице» выйдет в раннем доступе для PC (через Steam и Pax Dei Launcher) уже 18 июня, объявили издатель New Tales и разработчик Mainframe Industries.
Pax Dei — это игра о людях, взаимодействующих друг с другом — о войне и мире, которые они создадут, о социальных структурах, которые выстраивают, — отметил в пресс-релизе директор и соучредитель Mainframe Industries Рейнир Хардарсон. — Игра не может быть построена без игроков. Мы хотим собрать сообщество людей, желающих очень тесно сотрудничать с командой разработчиков. Ранний доступ означает, что вы играете с нами.
Генеральный директор и соучредитель Mainframe Industries Тор Гуннарссон добавил: «Мы глубоко тронуты и глубоко благодарны за интерес и страсть, которые уже вызвал наш проект. Сегодня мы приглашаем игроков отправиться вместе с нами на следующий этам пути".
Ожидается, что Pax Dei останется в раннем доступе как минимум на один год, в течение которого игра будет расширяться «во всех направлениях» на основе отзывов игроков. Внизу вас ждет подборка свежих скриншотов.
Судя по ключевым особенностями игры, где сделан огромный упор на взаимодействие между игроками, при недостаточном онлайне, игра довольно быстро загнётся