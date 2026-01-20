MMO Pax Dei открыла ворота: в Steam стартовал недельный бесплатный доступ ко всем возможностям MMO

В Steam началась бесплатная неделя MMO Pax Dei. Акция продлится до 26 января, и в этот период игроки могут без ограничений опробовать полную версию проекта. Игра уже доступна для загрузки, а временный доступ включает весь основной контент — от исследования мира до строительства и клановой игры, однако есть важные нюансы.

Участникам акции автоматически выдаются токен на один участок земли, статус Premium и 200 очков Grace. Такой набор позволяет оценить не только базовые механики Pax Dei, но и преимущества премиум-доступа, включая расширенные возможности развития и комфортную игру на активных серверах.

В течение бесплатного периода открыты путешествия по миру, сражения, совместная игра с друзьями, вступление в кланы и полноценное строительство. Это хороший шанс познакомиться с атмосферой Pax Dei и понять, подходит ли вам её медитативный, социально ориентированный геймплей.

Если игра понравится, прогресс можно сохранить: при покупке до 28 января все достижения останутся. В случае отказа от покупки участок и постройки будут удалены, но персонаж сохранит экипировку, ресурсы и изученные навыки. Дополнительно до 2 февраля базовую версию Pax Dei можно приобрести со скидкой 40 %.