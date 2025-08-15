Pax Dei оказалась провалом, но создатели не сдаются и обещают дальнейшую поддержку

С момента анонса Pax Dei представлялся уникальным проектом. В игре не должно было быть ИИ-персонажей, а основной упор делался на социальные функции. Поэтому с самого начала говорили, что это будет EVE Online в фэнтезийном мире. К сожалению, премьера игры в раннем доступе оказалась довольно неудачной, и игроки быстро начали терять к ней интерес. В настоящее время эту MMORPG посещают уже немногие, но разработчики не намерены сдаваться и обещают дальнейшую поддержку.
Mainframe Industries поделилась своими планами на будущее. В списке грядущего есть:
- перестройка региона Lyonesse – он станет больше и по размеру будет напоминать другие провинции, доступные в игре,
- изменения в системе прав на участки,
- изменения в системах PvP и ремесел.
Кроме того, разработчики также объявили, что запланированный на 2025 год патч 1.0 не будет означать окончание поддержки игры.
Это довольно амбициозный подход, особенно если посмотреть на количество игроков. В пиковое время суток в игре обычно находится всего около 500 человек.
Очередной, никому не нужный выживач... Может стоило сделать нормальную ммо, а не очередную песочницу? Сколько можно плодить этот хлам...
Сравнение с Евой конечно ржачь, сразу видно, что автор статьи и те на кого он ссылается в Еву совершенно не играли. В еве валом НПЦ фракций и НПЦ продавцов и прочего.