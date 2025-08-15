Pax Dei оказалась провалом, но создатели не сдаются и обещают дальнейшую поддержку

С момента анонса Pax Dei представлялся уникальным проектом. В игре не должно было быть ИИ-персонажей, а основной упор делался на социальные функции. Поэтому с самого начала говорили, что это будет EVE Online в фэнтезийном мире. К сожалению, премьера игры в раннем доступе оказалась довольно неудачной, и игроки быстро начали терять к ней интерес. В настоящее время эту MMORPG посещают уже немногие, но разработчики не намерены сдаваться и обещают дальнейшую поддержку.

Mainframe Industries поделилась своими планами на будущее. В списке грядущего есть:

перестройка региона Lyonesse – он станет больше и по размеру будет напоминать другие провинции, доступные в игре,

изменения в системе прав на участки,

изменения в системах PvP и ремесел.

Кроме того, разработчики также объявили, что запланированный на 2025 год патч 1.0 не будет означать окончание поддержки игры.

Это довольно амбициозный подход, особенно если посмотреть на количество игроков. В пиковое время суток в игре обычно находится всего около 500 человек.