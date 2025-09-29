Социальная ММО-песочница Pax Dei 1.0 станет доступна 16 октября 2025 в Game Pass

Студия Mainframe Industries и издатель New Tales объявили, что Pax Dei, песочница MMORPG, выйдет в версии 1.0 16 октября. Игра находится в раннем доступе Steam с 18 июня 2024 года.

За полтора года разработки в раннем доступе игра получила несколько обновлений, но отзывы пользователей Steam по-прежнему составляют всего 54% ​​(смешанная оценка), а недавние обзоры ещё хуже — 38%.

Pax Dei разработана на движке Unreal Engine 5, и отличается особенно тем, что в игре отсутствуют NPC. Игрокам предстоит исследовать мир, полагаясь только на свои силы, а разработчики делают акцент на социальном взаимодействии, т.е. пользователи смогут отдавать друг другу квесты, объединяться в кланы, торговать, стоить поселения, и многое другое. Создатели обещают продвинутую экономику и множество профессий.

Как бы то ни было, участники программы Founders получат доступ к игре с 14 октября, а также бесплатную копию игры, которую можно подарить другу. После релиза все игроки начнут игру на новых шардах (серверах) с новыми персонажами, поэтому весь прогресс, достигнутый в раннем доступе, будет обнулен.

29 сентября - 14 октября пройдут праздничные мероприятия в честь завершения раннего доступа.

6 - 14 октября серверы будут недоступны для проведения финальных технических работ.

14 октября - владельцы Founder’s Pack получат ранний доступ.

16 октября в 15:00 - релиз для всех игроков.

Pax Dei доступна за 29,99 долларов на официальном сайте, в Steam и Epic Games Store, а также через GeForce NOW. С 16 октября игра будет включена в подписку PC Game Pass. В базовую версию игры входят два слота для персонажей и месяц премиум-подписки, которая даёт +50% бонуса Grace за ежедневный вход и золотые предложения, +50% бонуса к опыту и эксклюзивную возможность построить собственный дом в игре. Премиум-подписка стоит 6,99 долларов в месяц, если вы хотите приобрести хотя бы один участок.

Mainframe Industries уже планирует другие обновления после запуска. В Verse 5, выход которой запланирован на эту зиму, появятся феодальные святилища — контрольные точки, за которые кланы будут сражаться. Затем, в Verse 6, появятся феодальные союзы, позволяющие кланам объединяться в войне и мире. В 2026 году разработчик планирует продолжить развитие других систем, начиная с Грейс и игровой экономики.