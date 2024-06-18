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Pax Dei 18.06.2024
Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Песочница
5 28 оценок

Средневековая MMORPG Pax Dei вышла сегодня в раннем доступе в Steam

monk70
Новости

Pax Dei с сегодняшнего дня доступна в раннем доступе в Steam, что позволяет всем игрокам погрузиться в еще предварительную, но уже явно обширную версию этой интересной MMORPG со средневековым сеттингом.

Pax Dei — это MMO с «социальными» элементами, поэтому она ориентирована на создание большого активного и взаимосвязанного сообщества, которое переносит нас в средневековый сеттинг с элементами фэнтези, в котором история и миф смешиваются, чтобы дать жизнь приключениям, сочетающим реалистичные элементы с фантастическими.

Идея разработчиков Mainframe Industries состоит в том, чтобы предоставить в руки игроков очень широкий сеттинг и большие возможности для строительства и настройки, давая им возможность создавать свои собственные приключения и стимулировать обмены между пользователями.

Намерение разработчиков также состоит в том, чтобы избежать механики «плати, чтобы выиграть» или других ловушек, таких как ожидания, которые будут сокращены с помощью микротранзакций, но в этом вопросе только расширенное тестирование в течение определенного периода времени позволит внести дополнительную ясность.

-11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
gliga142

22% положительных - о дааа , я ждал тебя столько лет xDDDD ахахаха

2
Aellie

3 тысячи за ммо? пфф, удачи с этим.

2
Рома1981

Без комментариев

1
Et_alietum

Очередное дрочево вышло

1
Talendor3

3к за ммо в раннем доступе?
переход на f2p модель через 3...2...1...

1
Slaverok01

Чет по трейлеру такая шляпа ппц )

-1
Лидер_Мур

С soulmask вылести не могу, а тут ещё одна бл

-6
Рома1981

сиди в Соул маске лучше))

1