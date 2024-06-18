Средневековая MMORPG Pax Dei вышла сегодня в раннем доступе в Steam

Pax Dei с сегодняшнего дня доступна в раннем доступе в Steam, что позволяет всем игрокам погрузиться в еще предварительную, но уже явно обширную версию этой интересной MMORPG со средневековым сеттингом.
Pax Dei — это MMO с «социальными» элементами, поэтому она ориентирована на создание большого активного и взаимосвязанного сообщества, которое переносит нас в средневековый сеттинг с элементами фэнтези, в котором история и миф смешиваются, чтобы дать жизнь приключениям, сочетающим реалистичные элементы с фантастическими.
Идея разработчиков Mainframe Industries состоит в том, чтобы предоставить в руки игроков очень широкий сеттинг и большие возможности для строительства и настройки, давая им возможность создавать свои собственные приключения и стимулировать обмены между пользователями.
Намерение разработчиков также состоит в том, чтобы избежать механики «плати, чтобы выиграть» или других ловушек, таких как ожидания, которые будут сокращены с помощью микротранзакций, но в этом вопросе только расширенное тестирование в течение определенного периода времени позволит внести дополнительную ясность.
22% положительных - о дааа , я ждал тебя столько лет xDDDD ахахаха
3 тысячи за ммо? пфф, удачи с этим.
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Очередное дрочево вышло
3к за ммо в раннем доступе?
переход на f2p модель через 3...2...1...
Чет по трейлеру такая шляпа ппц )
С soulmask вылести не могу, а тут ещё одна бл
сиди в Соул маске лучше))