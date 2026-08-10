50 Cent займется экранизацией Payday - рэпер стал продюсером сериала

У сериала по мотивам Payday появился неожиданный участник: Кёртис «50 Cent» Джексон стал исполнительным продюсером будущей экранизации. Рэпер будет работать над проектом через свою компанию G-Unit Film & Television вместе со Starbreeze Entertainment и Vice Studios.

50 Cent хорошо знаком с криминальным жанром. Он уже выступал продюсером нескольких сериалов, а также снимался в фильмах «Охота на воров», «Южный Порок» и других проектах. Кроме того, в октябре его можно будет увидеть в роли Бэлрога в новой экранизации Street Fighter.

Сам музыкант заявил, что Payday дает возможность создать масштабную и энергичную франшизу о грабителях. В Starbreeze также рассчитывают на его опыт: глава компании отметил, что 50 Cent и G-Unit не привыкли делать что-то незаметное и не собираются превращать Payday в осторожную адаптацию.

Пока у сериала нет даты премьеры, актерского состава и подробностей сюжета. Неизвестно даже, какой стриминговый сервис или телеканал будет его показывать.

Сама Payday уже давно остается одной из самых известных кооперативных серий об ограблениях. Особенно успешной была Payday 2, тогда как Payday 3 после проблемного запуска в 2023 году так и не смогла повторить успех предшественницы.