Игроки обвиняют Starbreeze в манипуляции после повышение цены на Infamous Collection для Payday 2

Сообщество Payday 2 возмутило внезапное подорожание полного набора DLC — Infamous Collection. Без каких-либо объявлений его стоимость увеличили со $100 до $150, что совпало с запуском подписки на DLC за $4,99 в месяц. Игроки уверены, что разработчики сознательно делают покупку бандла менее привлекательной, чтобы подтолкнуть сообщество к новому сервису.

На форумах и в Steam уже активно обсуждают ситуацию. Многие отмечают, что цена выросла именно после выхода свежего контента для Payday 3 и запуска подписки, а значит, речь идёт о целенаправленной стратегии. Пользователи называют такое поведение «тихим повышением», которое «разрушает доверие» к Starbreeze.

Разработчики пока не прокомментировали резкий скачок цен, однако в сообществе растёт недовольство. Фанаты опасаются, что подобная практика может коснуться и Payday 3, где цены на DLC уже начали расти.