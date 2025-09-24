Игроки обвиняют Starbreeze в манипуляции после повышение цены на Infamous Collection для Payday 2

Сообщество Payday 2 возмутило внезапное подорожание полного набора DLC — Infamous Collection. Без каких-либо объявлений его стоимость увеличили со $100 до $150, что совпало с запуском подписки на DLC за $4,99 в месяц. Игроки уверены, что разработчики сознательно делают покупку бандла менее привлекательной, чтобы подтолкнуть сообщество к новому сервису.
На форумах и в Steam уже активно обсуждают ситуацию. Многие отмечают, что цена выросла именно после выхода свежего контента для Payday 3 и запуска подписки, а значит, речь идёт о целенаправленной стратегии. Пользователи называют такое поведение «тихим повышением», которое «разрушает доверие» к Starbreeze.
Разработчики пока не прокомментировали резкий скачок цен, однако в сообществе растёт недовольство. Фанаты опасаются, что подобная практика может коснуться и Payday 3, где цены на DLC уже начали расти.
100$ за какую ту .уйню рука лицо
Сына, тише будь, игра 2013 года до сих пор популярна) Но повышение цен на 50% это очень нехорошо. Игроки единственные, кто не даёт этой игре сдохнуть, хотя разрабы всячески стараются её убить.
деда так я про старую цену
А ты зайди и посмотри сколько там длс.
https://store.steampowered.com/bundle/34119/PAYDAY_2_Infamous_Collection/
PD2 это симулятор длс)
Я очень любил первую часть, заигрывался в нее с друзьями. Вышла вторая часть, отлично, начал играть в нее. Начали выходить ДЛС, решил: вот выйдут все длс, куплю полный пак со скидкой и буду дальше играть. Разработчики заявили: вот последнее ДЛС, вот полное издание, я покупаю. Через некоторое время анонсируют новые ДЛС. История повторяется, я покупаю. Через некоторое время анонсируют новые ДЛС, появляются лутбоксы и магазин скинов. И я понимаю, что это уже давно не та игра, что я когда-то полюбил, и забиваю хрен. И теперь, видя что разрабы все ещё доят вторую часть, понимаю, что не зря.