Кооперативный шутер Payday 2 получил своё первое обновление после перехода под опеку новой команды — разработчиков, занимавшихся поддержкой RAID: World War II. Пока основная студия Starbreeze сосредоточена на Payday 3, за ветеранов ограблений взялись моддеры из Sidetrack, решившие вдохнуть в старую игру новую жизнь.

Первый патч не добавил контент, но внёс важные улучшения в геймплей и стабильность версии для PC. Теперь установка апгрейдов для дрелей, термобуров и пил занимает всего три секунды вместо десяти. Полицейские-медики научились приоритетно оживлять союзников, погибших не от взрывов, а внутриигровая лента новостей теперь отображает актуальные обновления.

Кроме того, были исправлены многочисленные ошибки. Светошумовые гранаты взрываются с корректной задержкой на высоких уровнях сложности, исправлены иконки предметов на нескольких ограблениях и устранены сбои при подключении к сетевым матчам. Разработчики предупреждают, что патч может вызвать несовместимость с пользовательскими модами, поэтому игрокам рекомендуется временно их отключить.

Payday 2, вышедшая в 2013 году, остаётся одной из самых успешных кооперативных игр своего жанра. За более чем десятилетие она получила сотни обновлений, десятки дополнений и тысячи фанатских модификаций. Теперь, похоже, игра вступает в новую фазу жизни — под руководством тех, кто когда-то поддерживал другой культовый кооперативный проект.