PAYDAY 2 готовится к крупнейшему техническому обновлению за годы: игра перейдёт на 64-битную архитектуру и новый движок

Спустя более десяти лет после релиза PAYDAY 2 готовится получить одно из самых масштабных технических обновлений в своей истории. Разработчики из Starbreeze объявили о переходе игры на обновлённый движок Diesel 3.0, который должен заметно повысить производительность, сократить размер клиента и подготовить проект к дальнейшей поддержке.

Одним из главных нововведений станет переход на 64-битную архитектуру — изменения, которого сообщество ждало уже много лет. Вместе с этим разработчики обновили графическую основу игры, заменив устаревший DirectX 9 на DirectX 11. При этом студия сразу уточнила, что ждать графического ремастера не стоит: цель обновления заключается не в улучшении визуальной составляющей, а в оптимизации работы игры и снижении нагрузки на оборудование.

Ещё одним приятным изменением станет значительное уменьшение размера клиента. Если сейчас PAYDAY 2 занимает около 86 ГБ, то после перехода на Diesel 3.0 объём игры сократится примерно до 32 ГБ. Это не только освободит место на накопителях, но и должно положительно сказаться на скорости установки и обновлений.

Проверить все нововведения игроки смогут уже совсем скоро. Открытое бета-тестирование обновления стартует в Steam 30 июня. Разработчики рассчитывают собрать отзывы сообщества перед полноценным выпуском новой версии.

Для игры, вышедшей ещё в 2013 году, столь масштабная техническая модернизация выглядит необычным шагом. Вместо того чтобы ограничиться поддержкой существующей версии, Starbreeze решила обновить фундаментальные технологии PAYDAY 2, что должно продлить жизнь одному из самых успешных кооперативных шутеров последних лет.