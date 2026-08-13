Payday 2 исполнилось 13 лет - кооперативный шутер получил обновлённый движок Diesel 3.0

В честь 13-летия с момента релиза Payday 2 получила крупное обновление, главным событием которого стал полноценный переход игры на Diesel 3.0. Над переносом работала команда Sidetrack Games, состоящая из моддеров, которые с осени 2025 года занимаются поддержкой кооперативного шутера.

Новая версия движка ранее проходила открытое тестирование, а теперь стала основной для игры. Diesel 3.0 улучшает сжатие игровых ресурсов и сокращает время загрузки. Кроме того, движок получил встроенную поддержку VR-гарнитур, для которой раньше требовалось отдельное приложение.

При этом поклонники прежней версии Payday 2 пока могут продолжать пользоваться Diesel 2.0. Старый вариант игры сохранили в Steam в виде отдельной бета-ветки. А вот консольные версии шутера обновление не получили, и рассчитывать на аналогичные изменения там, судя по всему, не стоит.

Переход на новый движок стал не единственным изменением юбилейного обновления. Разработчики также исправили целый ряд ошибок, затрагивающих как различные игровые механики, так и отдельные ограбления. Не обошлось и без изменений баланса оружия.

Примечательно, что развитием Payday 2 сейчас занимается не сама Starbreeze. За техническую поддержку проекта отвечает Sidetrack Games — команда моддеров, которой доверили дальнейшую работу над шутером ещё в 2025 году. Тем временем Starbreeze сосредоточила основные усилия на Payday 3, продолжая выпускать для неё новый контент и улучшения.

Таким образом, даже спустя 13 лет после релиза Payday 2 получила не просто очередную подборку исправлений, а довольно серьёзное техническое обновление. Переход на Diesel 3.0 должен сделать старый кооперативный шутер быстрее и удобнее, сохранив при этом возможность вернуться к прежней версии движка.