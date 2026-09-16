Payday 2 получил DLC Under the Hammer Heist - ограбление аукционного дома и револьверный дробовик

Для PAYDAY 2 вышло новое DLC — Under the Hammer Heist, разработанное командой бывших моддеров Sidetrack Games.

События Under the Hammer Heist хронологически предшествуют ограблению Белого дома. Игрокам предстоит проникнуть в аукционный дом Pallisandro Dimora, где выставлена коллекция произведений искусства, принадлежавших великому вору 1960-х годов. Как отмечают разработчики: «Сами по себе эти предметы ничем не примечательны, но в одном из них кроется ключ к давно утраченному состоянию». Работодателем вновь выступает Бэйн.

Помимо самого ограбления, в DLC добавлено два вида оружия:

Револьверный дробовик Karussell — уникальная система подачи патронов на основе вращающегося барабана.

— уникальная система подачи патронов на основе вращающегося барабана. Огромный молоток — для любителей тяжёлого ближнего боя.

— для любителей тяжёлого ближнего боя. Маски в духе театральных гримас.

DLC продаётся по цене 239 рублей. Первые отзывы — положительные, рейтинг составляет 84%.

Разработчики не уточнили, будут ли в будущем другие дополнения в рамках этой сюжетной линии, но релизный трейлер уже даёт представление о масштабе нового ограбления.