Payday 2 получил DLC Under the Hammer Heist - ограбление аукционного дома и револьверный дробовик

Для PAYDAY 2 вышло новое DLC — Under the Hammer Heist, разработанное командой бывших моддеров Sidetrack Games.
События Under the Hammer Heist хронологически предшествуют ограблению Белого дома. Игрокам предстоит проникнуть в аукционный дом Pallisandro Dimora, где выставлена коллекция произведений искусства, принадлежавших великому вору 1960-х годов. Как отмечают разработчики: «Сами по себе эти предметы ничем не примечательны, но в одном из них кроется ключ к давно утраченному состоянию». Работодателем вновь выступает Бэйн.
Помимо самого ограбления, в DLC добавлено два вида оружия:
- Револьверный дробовик Karussell — уникальная система подачи патронов на основе вращающегося барабана.
- Огромный молоток — для любителей тяжёлого ближнего боя.
- Маски в духе театральных гримас.
DLC продаётся по цене 239 рублей. Первые отзывы — положительные, рейтинг составляет 84%.
Разработчики не уточнили, будут ли в будущем другие дополнения в рамках этой сюжетной линии, но релизный трейлер уже даёт представление о масштабе нового ограбления.
А третья все? Опять к старому ?)