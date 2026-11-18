Разработчики PAYDAY 2 выпустили обновление 249. Патч привнес в игру давно обсуждаемую функцию — внутриигровой браузер модов, работающий на базе ModWorkshop.

Теперь игроки могут скачивать и устанавливать моды прямо из игры через новое меню ModWorkshop. На данный момент доступны только простые модификации типа overrides (замена текстур, моделей и других ассетов). В меню можно искать моды, просматривать категории и теги, а затем устанавливать их одним кликом. Кроме того, в обработчик вылетов добавили кнопку безопасного режима, запускающую игру без модов.

Помимо модов, обновление исправляет множество давних проблем. В частности, переработан ползунок яркости, который теперь корректно работает на DirectX 11, и добавлено его числовое отображение. Исправлены вылеты, связанные со шрифтами, утечка памяти от навыка Dire Need, а также баги с врагами, которые отслеживали цели сквозь стены или не обращали внимания на стрельбу ИИ-напарников. Режим «В окне без рамки» стал новым вариантом отображения по умолчанию.

Размер обновления составляет 15 ГБ. Столь крупный вес разработчики объяснили проблемами со сборочной системой и принесли извинения за неудобства. Отдельно в студии отметили, что причиной частых отключений в сетевых лобби стал известный баг, для исправления которого они ждут обновления SDK.