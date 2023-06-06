Payday 2 12.08.2013
8.6 3 745 оценок

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store, вероятней всего, станет Payday 2

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butcher69
Новости

С момента начала Мегараспродажи в Epic Games Store каждую неделю предлагаются бесплатные игры. Началось все с Death Stranding как одной из бесплатных игр, которая в итоге стала повторением. За ней последовали Fallout New Vegas и Midnight Ghost Hunt. Последняя игра была угадана пользователями благодаря набору подсказок.

Epic Games поделилась набором подсказок на своем официальном аккаунте в Twitter в формате видео. Исходя из этих подсказок, совершенно ясно, что следующей загадочной игрой будет Payday 2 в Epic Games Store. Это может быть какое-то специальное или обычное издание игры.

Официальное подтверждение поступит в течение ближайших 48 часов, так что у фанатов еще достаточно времени, чтобы надеяться, что Epic изменит свое решение и предложит другую игру.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Мэх, её в стиме раздавали.

0
Mr.Hamidka

Пошли они кое куда со своими раздачами, отборами игр, и вирусами.

-4
Procompov

Вирусы в EGS?

0
Talendor3 Procompov

да, согласно новой политике пользовательского соглашения ЕГС не дает гарантии что в играх нет вирусов

-1
Doomshfaft Talendor3

А если я не могу дать гарантии, что в купленной тобой шаурме нет человечины, то это делает тебя каннибалом?

0