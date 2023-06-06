Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store, вероятней всего, станет Payday 2 ©

С момента начала Мегараспродажи в Epic Games Store каждую неделю предлагаются бесплатные игры. Началось все с Death Stranding как одной из бесплатных игр, которая в итоге стала повторением. За ней последовали Fallout New Vegas и Midnight Ghost Hunt. Последняя игра была угадана пользователями благодаря набору подсказок.

Epic Games поделилась набором подсказок на своем официальном аккаунте в Twitter в формате видео. Исходя из этих подсказок, совершенно ясно, что следующей загадочной игрой будет Payday 2 в Epic Games Store. Это может быть какое-то специальное или обычное издание игры.

Официальное подтверждение поступит в течение ближайших 48 часов, так что у фанатов еще достаточно времени, чтобы надеяться, что Epic изменит свое решение и предложит другую игру.