Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store, вероятней всего, станет Payday 2

С момента начала Мегараспродажи в Epic Games Store каждую неделю предлагаются бесплатные игры. Началось все с Death Stranding как одной из бесплатных игр, которая в итоге стала повторением. За ней последовали Fallout New Vegas и Midnight Ghost Hunt. Последняя игра была угадана пользователями благодаря набору подсказок.
Epic Games поделилась набором подсказок на своем официальном аккаунте в Twitter в формате видео. Исходя из этих подсказок, совершенно ясно, что следующей загадочной игрой будет Payday 2 в Epic Games Store. Это может быть какое-то специальное или обычное издание игры.
Официальное подтверждение поступит в течение ближайших 48 часов, так что у фанатов еще достаточно времени, чтобы надеяться, что Epic изменит свое решение и предложит другую игру.
Мэх, её в стиме раздавали.
Пошли они кое куда со своими раздачами, отборами игр, и вирусами.
Вирусы в EGS?
да, согласно новой политике пользовательского соглашения ЕГС не дает гарантии что в играх нет вирусов
А если я не могу дать гарантии, что в купленной тобой шаурме нет человечины, то это делает тебя каннибалом?