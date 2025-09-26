Starbreeze признала ошибку с повышением цены на Infamous Collection для Payday 2 и вернула старую стоимость

Разработчики Payday 2 извинились перед игроками за внезапное повышение цены на комплект DLC Infamous Collection, которое совпало с запуском новой подписки. Вместо прежних $100 стоимость набора на время выросла до $150, что вызвало бурю негодования в сообществе.

По словам главы коммерческого отдела Starbreeze Густава Ниссера, студия «не справилась с координацией и коммуникацией» и понимает, почему игроки восприняли ситуацию как попытку манипуляции. Компания оперативно вернула прежнюю цену и признала, что с решением «сильно облажалась».

В официальных сообщениях на Reddit и X разработчики заверили, что повышение действительно произошло по ошибке. Однако представители признали: доверие части аудитории уже подорвано, и теперь важно вернуть его честной работой и открытостью.

На момент публикации цена Infamous Collection в Steam действительно вернулась на прежний уровень. Вопрос о компенсации для тех, кто успел приобрести набор по завышенной стоимости, пока остаётся без ответа.