Payday 2 12.08.2013
8.6 3 758 оценок

В Epic Games Store началась раздача Payday 2

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butcher69
Новости

Это Payday 2 - последняя таинственная бесплатная игра, связанная с мегараспродажей в Epic Games Store, которую можно загрузить начиная с сегодняшнего дня, 8 июня 2023 года, и до 18:00 15 июня. Как вы, возможно, знаете, это ставшая уже классической кооперативная игра про ограбления, разработанная Starbreeze Studios.

Получить игру очень просто: зайдите на страницу Payday 2 в Epic Games Store, нажмите на кнопку "получить" после входа в систему, используя свои учетные данные, и следуйте инструкциям на экране до завершения покупки. С этого момента игра навсегда станет частью вашей библиотеки, и вы сможете установить ее, когда захотите.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
kotasha

Не знаю чему тут радоваться обычная версия без единого длц, не говоря что в стиме её раздавали а на скидках она вообще где то 20р стоила.

6
Salvador Gunzerker

Там 3 бесплатных DLC.

0
Faradaiz

Помню на распрадажах в стиме видел ее за 25р, у игры целых три страницы с дополнениями, могли бы издание пожирнее раздать

4
Xirasim
3
d6p

Страница сейчас люто лагает, так что просто подождите у кого не грузит, или повторите попытку потом(Капец я капитан очевидность)

0
Tiktotayou124

Буквально час назад прослушивал саундтрек к PayDay 2, а уже сейчас её начали раздавать в эпике - удивительное совпадение.

0
Hughey

Спасибо, забрал)

-2
foolery
-3
flaur74

Только что забрал на рф акке

1
foolery flaur74

возможно лаги от большого наплыва, не знаю. у меня, к примеру, щас дошло до этого этапа, но кнопка не работает. до этого выдавало ошибку 404.

0
Роман2006Рус

Уже забрал,вот это годнота

-3
AGS37

egs совсем в конец стух что такие мусорные раздачи делает, жрите халопы (с)
мало того что старьё, так ещё и без какого-либо доп. контента, ну и на последок: её и так кучу раз раздавали и продавали за мизерный ценник
за всё время только Death Stranding и GTA5 и были нормальными

-9
FRentertainment2

При том что они пару недель назад раздавали полную версию fallout new vegas, ты говоришь что они ничего хорошего давно не раздавали? А лучшим из того что они раздавали называешь симулятор доставщика яндекс еды от "гения"? Мда...

1