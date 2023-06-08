В Epic Games Store началась раздача Payday 2

Это Payday 2 - последняя таинственная бесплатная игра, связанная с мегараспродажей в Epic Games Store, которую можно загрузить начиная с сегодняшнего дня, 8 июня 2023 года, и до 18:00 15 июня. Как вы, возможно, знаете, это ставшая уже классической кооперативная игра про ограбления, разработанная Starbreeze Studios.
Получить игру очень просто: зайдите на страницу Payday 2 в Epic Games Store, нажмите на кнопку "получить" после входа в систему, используя свои учетные данные, и следуйте инструкциям на экране до завершения покупки. С этого момента игра навсегда станет частью вашей библиотеки, и вы сможете установить ее, когда захотите.
Не знаю чему тут радоваться обычная версия без единого длц, не говоря что в стиме её раздавали а на скидках она вообще где то 20р стоила.
Там 3 бесплатных DLC.
Помню на распрадажах в стиме видел ее за 25р, у игры целых три страницы с дополнениями, могли бы издание пожирнее раздать
Страница сейчас люто лагает, так что просто подождите у кого не грузит, или повторите попытку потом(Капец я капитан очевидность)
Буквально час назад прослушивал саундтрек к PayDay 2, а уже сейчас её начали раздавать в эпике - удивительное совпадение.
Спасибо, забрал)
Только что забрал на рф акке
возможно лаги от большого наплыва, не знаю. у меня, к примеру, щас дошло до этого этапа, но кнопка не работает. до этого выдавало ошибку 404.
Уже забрал,вот это годнота
egs совсем в конец стух что такие мусорные раздачи делает, жрите халопы (с)
мало того что старьё, так ещё и без какого-либо доп. контента, ну и на последок: её и так кучу раз раздавали и продавали за мизерный ценник
за всё время только Death Stranding и GTA5 и были нормальными
При том что они пару недель назад раздавали полную версию fallout new vegas, ты говоришь что они ничего хорошего давно не раздавали? А лучшим из того что они раздавали называешь симулятор доставщика яндекс еды от "гения"? Мда...