В Epic Games Store началась раздача Payday 2 ©

Это Payday 2 - последняя таинственная бесплатная игра, связанная с мегараспродажей в Epic Games Store, которую можно загрузить начиная с сегодняшнего дня, 8 июня 2023 года, и до 18:00 15 июня. Как вы, возможно, знаете, это ставшая уже классической кооперативная игра про ограбления, разработанная Starbreeze Studios.

Получить игру очень просто: зайдите на страницу Payday 2 в Epic Games Store, нажмите на кнопку "получить" после входа в систему, используя свои учетные данные, и следуйте инструкциям на экране до завершения покупки. С этого момента игра навсегда станет частью вашей библиотеки, и вы сможете установить ее, когда захотите.