Авторы кооперативного шутера Payday 3 удалили Denuvo за несколько дней до релиза

Разработчики кооперативного шутера от первого лица Payday 3 внезапно решили удалить антипиратскую защиту Denuvo. Новость об использовании этой защиты стала известна в начале прошлого месяца, но теперь разработчики решили отказаться от её применения в полной версии игры.
Это решение было анонсировано SBZ_Almir из Starbreeze Studios, который сообщил сообществу геймеров следующее:
Привет, грабители! Мы хотим сообщить вам, что Denuvo больше нет в PAYDAY 3. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Нью-Йорке! Счастливого грабежа!
Этот шаг вызвал позитивную реакцию от игроков, и многие приветствуют решение разработчиков, так как антипиратская защита Denuvo может вызывать некоторые технические проблемы и ограничения при игре.
Payday 3 выйдет 21 сентября.
Да как-то странно было добавлять подобную защиту в ориентированную на мультиплеер игру.Тут пиратство является больше рекламой,чем проблемой.
Видимо кривой пейгей 3 не вывозит дуню.
А что им остается? Об игре забудут через неделю. Будет играбельный релиз? С чего бы. Унылая аркадная стрелялка-тир, где на тебя летят толпы болванчиков.
Спорим что не забудут?
демка была такая себе если честно...
Payday 2 вышла 10 лет назад, а у неё до сих пор 33 тысячи онлайна. Не забыли же. Если не налажают тут(а тут трудно налажать), то всё будет хорошо на протяжении минимум 5ти лет
Это хорошо,что Денуво удалили в этой игре. Теперь стабильный FPS будет у всех
Вообще побоку. Наигрался в Payday 2.
так глядишь дерьмува перестанет быть популярной и все будет как раньше игра еще не успевала выйти в релиз как уже на торренте
А чё такое? Что случилось? Ах За дюневу платит надо- а чё хотели тупо всунуть и всё.
а то они не знали до этого))