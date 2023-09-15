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Payday 3 21.09.2023
6.7 131 оценка

Авторы кооперативного шутера Payday 3 удалили Denuvo за несколько дней до релиза

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butcher69
Новости

Разработчики кооперативного шутера от первого лица Payday 3 внезапно решили удалить антипиратскую защиту Denuvo. Новость об использовании этой защиты стала известна в начале прошлого месяца, но теперь разработчики решили отказаться от её применения в полной версии игры.

Это решение было анонсировано SBZ_Almir из Starbreeze Studios, который сообщил сообществу геймеров следующее:

Привет, грабители! Мы хотим сообщить вам, что Denuvo больше нет в PAYDAY 3. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Нью-Йорке! Счастливого грабежа!

Этот шаг вызвал позитивную реакцию от игроков, и многие приветствуют решение разработчиков, так как антипиратская защита Denuvo может вызывать некоторые технические проблемы и ограничения при игре.

Payday 3 выйдет 21 сентября.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
samosan

Да как-то странно было добавлять подобную защиту в ориентированную на мультиплеер игру.Тут пиратство является больше рекламой,чем проблемой.

12
NIGERША

Видимо кривой пейгей 3 не вывозит дуню.

4
Папел

А что им остается? Об игре забудут через неделю. Будет играбельный релиз? С чего бы. Унылая аркадная стрелялка-тир, где на тебя летят толпы болванчиков.

1
bysaturn

Спорим что не забудут?

1
Raf9111 bysaturn

демка была такая себе если честно...

0
hjbghv

Payday 2 вышла 10 лет назад, а у неё до сих пор 33 тысячи онлайна. Не забыли же. Если не налажают тут(а тут трудно налажать), то всё будет хорошо на протяжении минимум 5ти лет

0
Роман2006Рус

Это хорошо,что Денуво удалили в этой игре. Теперь стабильный FPS будет у всех

0
ugf16349

Вообще побоку. Наигрался в Payday 2.

0
shumaher-253

так глядишь дерьмува перестанет быть популярной и все будет как раньше игра еще не успевала выйти в релиз как уже на торренте

0
jax baron

А чё такое? Что случилось? Ах За дюневу платит надо- а чё хотели тупо всунуть и всё.

-1
Raf9111

а то они не знали до этого))

0