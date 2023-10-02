Авторы Payday 3 не планируют добавлять Battle Pass в игру

Компания Starbreeze намерена продолжать поддержку Payday 3 в течение длительного времени, начиная уже со следующего сезона, добавляя новые ограбления и различные миссии, обогащающие основной контент, и все это без Battle Pass, как это часто бывает в играх подобного жанра.
Глобальный бренд-директор Starbreeze Альмир Листо и ведущий продюсер Андреас Пеннингер подтвердили в ходе недавней пресс-конференции разработчиков, что новые ограбления для Payday 3 уже готовятся и будут выпущены в ближайшее время в рамках довольно плотного графика поддержки.
Однако это постоянное пополнение контента не будет включено в Battle Pass, поэтому классическая прогрессивная структура контента с наградами, которые можно разблокировать бесплатно или оплатить по мере прохождения игры, не планируется.
Поэтому то, что задумала Starbreeze, похоже, ближе к классической поддержке игр такого типа, ориентированных на многопользовательскую игру. Таким образом, речь идет о периодической публикации нового контента, дополняющего основной.
Это позволит избежать обычных навязчивых механизмов, характерных для многопользовательских онлайновых игр с боевыми пропусками, и перейти к более нормальному, классическому темпу игры. На данный момент патч запланирован на 5 октября, и мы ждем, какие изменения он принесет.
Интересно будет поддержка инвентаря стим,что бы можно было продавать скинчики и кейсы
Т.е. когда люди даже в базовой версии по полчаса не могут найти ограбление, они хотят постоянно игру пичкать платными картами (которые будут единицы покупать) тем самым стимулируя игроков к еще более длительному поиску сессий, я правильно понимаю? Сразу видно кому насрать на игроков и главное бабки выкачивать. Можно лишь помянуть тех кто будет за такой подход рублем голосовать. Лучше бы скинчики продавали, а карты бесплатно добавляли.
Этой игре батлпасс не нужен, тут будут длс каждые 2 месяца с имбоганами.