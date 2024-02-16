Авторы Payday 3 поделились планами по реабилитации игры в 2024 году

Payday 3 получит одиночный режим "относительно скоро". Это один из шагов, направленных на борьбу с проблемами игры и неудачами шутера.
Добавление одиночного режима для игры без подключения к сети будет реализован в два этапа. Первый этап — это локальный автономный режим, в который игроки смогут попасть, не прибегая к подбору игроков. Для прохождения и получения наград по-прежнему потребуется подключение к Интернету.
На втором этапе необходимость в постоянном подключении к Интернету отпадет, но игрокам все равно придется подключаться "периодически" для повышения уровня прогресса. Более подробная информация об этом будет раскрыта в будущем.
Что касается кооперативной игры, Starbreeze признает, что система подбора игроков в Payday 3 недостаточна. Она не только перестроит систему подбора "в более надежную систему", но и запланировала на 2024 год новые социальные и кооперативные функции. Тем временем для поддержки текущей системы будет добавлена функция Quick Match.
Текущая система прогрессии, основанная на испытаниях, будет удалена и заменена на прогрессию, связанную с завершением ограблений. По этой причине все показатели оплаты за ограбления будут пересмотрены. При это испытания не исчезнут совсем, вместо них будут выдаваться косметические награды.
Не обойдётся без нового контента, включая три платных дополнения (их цену пересмотрят) и одно бесплатное ограбление.
Относительно обновления до движка Unreal Engine 5 разработчики планируют вернуться к этой теме только после устранения всех текущих проблем. То же самое касается и внутриигрового магазина предметов.
Какие нафиг платные дополнения в таком положении? Они должны весь контент бесплатно давать, чтобы привлечь игроков и платными делать максимум скины.
По плиточному стилю интерфейса сразу видно, что там за разработчики сидят...
имба ждём