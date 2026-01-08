Авторы Payday 3 представили трейлер ограбления Shopping Spree с незадачливым охранником

Студия Starbreeze продолжает развивать кооперативный шутер Payday 3 и опубликовала новый кинематографический ролик. Видео посвящено грядущему ограблению под названием Shopping Spree, действие которого развернется в торговом центре. Разработчики решили сделать акцент на повествовательной части и юморе, показав предысторию миссии через диалог второстепенного персонажа.

В центре внимания трейлера находится охранник по имени Джоуи, который вынужден носить нелепый розовый костюм маскота Teddy Moo. Герой ведет напряженный телефонный разговор со своим криминальным боссом. Начальник в грубой форме предупреждает подчиненного, что это его последний шанс проявить себя, и в случае провала угрожает физической расправой. Монолог прерывается появлением главной четверки грабителей. Оценив ситуацию, Джоуи решает не вступать в конфронтацию и сразу предлагает преступникам свою помощь, указывая на место хранения нелегальных веществ.

Поклонники франшизы в комментариях отметили смену тона на более комедийный, что напомнило многим атмосферу дополнений к Payday 2. Особое внимание фанаты уделили музыкальному сопровождению, предположив возвращение фирменных треков от композитора Густаво Коутиньо. На данный момент создатели игры не раскрыли точную дату выхода обновления Shopping Spree и не уточнили, будет ли этот контент платным или бесплатным для владельцев базовой версии игры.