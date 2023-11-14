Бесплатное контентное обновление Payday 3 выйдет совсем скоро и добавит два легендарных ограбления

Анонсировано первое бесплатное контентное обновление Payday 3, добавляющее переосмысленные версии двух легендарных ограблений - Cook Off (с возвращением Лока) и Murky Station из Payday 2. Также добавлены новые анимации взаимодействия от первого лица и новая линия навыков "Транспортировщик", позволяющая переносить две сумки вместо одной.
Среди других особенностей - две новые композиции композитора Густаво Коутиньо, предустановленное оружие Compact7 Lycan, анимации осмотра оружия и новая маска. Кроме того, по многочисленным просьбам сообщества, выплаты за "Бесславие" можно будет получать за ограбления, хотя их будет не так много. Команда также работает над улучшением системы отображения вызовов, что позволит лучше отслеживать их выполнение (и даже давать рекомендации о том, что делать дальше).
Также будут улучшены оптимизация, качество жизни и баланс, исправлено более 200 ошибок.
Опять ничего нового не смогли придумать и пихают старые хейсты под видом бурной деятельности. Зачем тогда делали новую игру? Реально payday 2.5.
Станция муркивотер "оооочень легендарное" ограбление, тогда уж первый мировой банк добавили