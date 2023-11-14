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об игре
Payday 3 21.09.2023
6.7 222 оценки

Бесплатное контентное обновление Payday 3 выйдет совсем скоро и добавит два легендарных ограбления

butcher69
Новости

Анонсировано первое бесплатное контентное обновление Payday 3, добавляющее переосмысленные версии двух легендарных ограблений - Cook Off (с возвращением Лока) и Murky Station из Payday 2. Также добавлены новые анимации взаимодействия от первого лица и новая линия навыков "Транспортировщик", позволяющая переносить две сумки вместо одной.

Среди других особенностей - две новые композиции композитора Густаво Коутиньо, предустановленное оружие Compact7 Lycan, анимации осмотра оружия и новая маска. Кроме того, по многочисленным просьбам сообщества, выплаты за "Бесславие" можно будет получать за ограбления, хотя их будет не так много. Команда также работает над улучшением системы отображения вызовов, что позволит лучше отслеживать их выполнение (и даже давать рекомендации о том, что делать дальше).

Также будут улучшены оптимизация, качество жизни и баланс, исправлено более 200 ошибок.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
wianewa

Опять ничего нового не смогли придумать и пихают старые хейсты под видом бурной деятельности. Зачем тогда делали новую игру? Реально payday 2.5.

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Данил Харчев

Станция муркивотер "оооочень легендарное" ограбление, тогда уж первый мировой банк добавили

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