Блогер показал полностью скрытое ограбление в Payday 3

Кооперативный шутер Payday 3 от разработчиков из студии Overkill Software предлагает игрокам еще больше возможностей для успешного ограбления. Кроме банального штурма с обязательной долгой перестрелкой, игроки могут действовать скрыто. И как показал блогер b33croft, ограбить банк в Payday 3 можно полностью положившись на стелс-механику.
Во время закрытого бета-тестирования Payday 3, блогер смог успешно изучить главные особенности игрового процесса и досконально запомнить карту. В последствие эти знания ему очень помогли во время попытки стелс-прохождения задания. Энтузиасту удалось ограбить банк всего за 17 минут, действуя в одиночку и полагаясь только на скрытность. Такое прохождение даже понравилось разработчикам игры, хотя они признают, что такой метод ограбления может подойти не всем игрокам.
Как отметил b33croft, в Payday 3 разработчики существенно улучшили искусственный интеллект врагов и некоторые стелс-механики. В сравнении с Payday 2, у игроков будет больше возможностей и разнообразия в тактике при скрытом ограблении.
Payday 3 выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S этой осенью — 21 сентября.
Вау. В игре про ограбления теперь можно сделать это скрытно. Ну если это не некстген, то что?
Ого! Никогда такого не было, ну теперь точно обязательно к покупке.