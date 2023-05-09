Более 1 миллиона игроков в Steam добавили Payday 3 в список желаний ©

Starbreeze Studios уже несколько лет работает над долгожданным совместным шутером-ограблением Payday 3. В этом году игра должна наконец выйти, и в преддверии ее запуска она явно вызывает много волнений.

Фактически, в своем недавнем квартальном финансовом отчете разработчик Starbreeze Studios сообщил, что игра уже добавлена в список желаемого более чем миллионом игроков в Steam. Разработчик также подтвердил, что начнет свои маркетинговые планы для Payday 3 этим летом, и недавно был подтвержден предстоящий показ игрового процесса, в то время как разработчик также начал намекать в Payday 2 на то, что будет в его продолжении.

Starbreeze сообщает, что Payday 3 находится на завершающей стадии разработки, и сейчас студия сосредоточена на обеспечении одновременного запуска на ПК и консолях, а также планирует долгосрочную поддержку после запуска.

«Помимо разработки, которая продолжается до самого финиша, мы также интенсивно работаем над этапами, необходимыми для одновременного запуска на ПК и консолях, а также планируем DLC-контент, который будет запускаться через равные промежутки времени в течение всего жизненного цикла игры"

Payday 3 находится в разработке для ПК и консолей, но пока неизвестно, выйдет ли игра для разных поколений.