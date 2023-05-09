Payday 3 2023 г.
7 98 оценок

Более 1 миллиона игроков в Steam добавили Payday 3 в список желаний

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monk70
Новости

Starbreeze Studios уже несколько лет работает над долгожданным совместным шутером-ограблением Payday 3. В этом году игра должна наконец выйти, и в преддверии ее запуска она явно вызывает много волнений.

Фактически, в своем недавнем квартальном финансовом отчете разработчик Starbreeze Studios сообщил, что игра уже добавлена в список желаемого более чем миллионом игроков в Steam. Разработчик также подтвердил, что начнет свои маркетинговые планы для Payday 3 этим летом, и недавно был подтвержден предстоящий показ игрового процесса, в то время как разработчик также начал намекать в Payday 2 на то, что будет в его продолжении.

Starbreeze сообщает, что Payday 3 находится на завершающей стадии разработки, и сейчас студия сосредоточена на обеспечении одновременного запуска на ПК и консолях, а также планирует долгосрочную поддержку после запуска.

«Помимо разработки, которая продолжается до самого финиша, мы также интенсивно работаем над этапами, необходимыми для одновременного запуска на ПК и консолях, а также планируем DLC-контент, который будет запускаться через равные промежутки времени в течение всего жизненного цикла игры"

Payday 3 находится в разработке для ПК и консолей, но пока неизвестно, выйдет ли игра для разных поколений.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Merelone

Ну хрен знает, конечно список желаемого - это список желаемого. Всё таки хотелось бы посмотреть, хотя бы, какой-то отрывок геймплея, чтобы понять что нас ждёт.
Единственное в чём есть уверенность, это в сотнях DLC стоимость которых будет в три раза выше стоимости самой игры.

1
Mannegreim

Ну так игра же про ограбление. В том числе ограбление кошелька игрока)

4
KOCMOC42

DLC для Payday 2 стоят около 100-300р. Это не такая уж большая сумма за 3 раза в год, но в последнее время они выпустили много DLC, больше 3 раз в год может 5-6, уже го не слежу за игрой.

0
Илья_Казаков_93

Тоже добавил 👍 надеюсь, игра не провалится

1
Сергей23235

Совсем видно играть не во что...

0
JohnTornton

а купит тысяч 100?

0
Truth85

Да хрень будет, как на 2 часть графон накинут и всё, хотя там помню говорили можно будет играть за мусароф =)

Во вторую часть поиграли пару рас и всё , игра так то на один запуск....

-3