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Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 242 оценки

Для Payday 3 вышло обновление 1.1.1 с исправлением ошибок и добавлением DLSS

monk70
Новости

Starbreeze Studios выпустила новое обновление Payday 3. Это обновление является частью инициативы по эксплуатации Medic Bag, которая должна улучшить игру и превзойти ожидания игроков. Обновление также включает в себя масштабирующий преобразователь Nvidia Image, NIS, Nvidia DLAA v3.5 и Nvidia DLSS Super Resolution 3.5.

С этим обновлением DirectX12 становится графическим API по умолчанию, и игроки смогут переопределить DX11, используя параметр запуска -dx11.

Первое обновление в рамках инициативы Operation Medic Bag. Если вы еще не слышали об этом, Operation Medic Bag — это то, что мы называем проектом, призванным привести PAYDAY 3 в соответствие с ожиданиями игроков. Вы можете прочитать больше о проекте и о том, чего мы намереваемся достичь в этом году, в оригинальном сообщении в блоге.

После этого обновления мы будем заняты подготовкой к совершенно новому способу работы. Наша команда уже начала подготовку нашей технологии для более быстрой и плавной процедуры обновления. Это означает, что как только обновления возобновятся, они станут более частыми.

Основные моменты обновления:

  • Масштабирование изображений Nvidia (NIS), Nvidia DLAA (v3.5), суперразрешение Nvidia DLSS (v3.5).
  • Добавлен DirectX12 в качестве стандартного графического API. Внутреннее тестирование показывает значительное улучшение производительности при использовании DX12.
  • Появилось новое испытание под названием «Поцелуй шеф-повара». Собрав 19 пакетов с идеально приготовленным метамфетамином в режиме Cook Off на сложности OVERKILL, вы получите в награду уникальный оружейный талисман.
  • Внесены несколько исправлений в пользовательский интерфейс, например добавлены ползунки, а также столь востребованную функцию неготовности лобби.
  • Начиная с этого обновления, разработчики будут менять модификаторы безопасности для всех ограблений на уровнях сложности «Очень сложно» и «Сверхубийство», чтобы освежить впечатления. Они будут обновлять раздачу модификаторов каждые две недели. В будущем ожидайте в ротации больше модификаторов скрытности и модификаторов громкости.
  • Теперь игра запомнит, решили ли вы показать или скрыть сюжетные видеоролики в списке ограблений, даже после перезапуска игры.
  • Тип и сложность лобби теперь будут автоматически установлены на те же, что и в предыдущей игре.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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