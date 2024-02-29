Для Payday 3 вышло обновление 1.1.1 с исправлением ошибок и добавлением DLSS

Starbreeze Studios выпустила новое обновление Payday 3. Это обновление является частью инициативы по эксплуатации Medic Bag, которая должна улучшить игру и превзойти ожидания игроков. Обновление также включает в себя масштабирующий преобразователь Nvidia Image, NIS, Nvidia DLAA v3.5 и Nvidia DLSS Super Resolution 3.5.
С этим обновлением DirectX12 становится графическим API по умолчанию, и игроки смогут переопределить DX11, используя параметр запуска -dx11.
Первое обновление в рамках инициативы Operation Medic Bag. Если вы еще не слышали об этом, Operation Medic Bag — это то, что мы называем проектом, призванным привести PAYDAY 3 в соответствие с ожиданиями игроков. Вы можете прочитать больше о проекте и о том, чего мы намереваемся достичь в этом году, в оригинальном сообщении в блоге.
После этого обновления мы будем заняты подготовкой к совершенно новому способу работы. Наша команда уже начала подготовку нашей технологии для более быстрой и плавной процедуры обновления. Это означает, что как только обновления возобновятся, они станут более частыми.
Основные моменты обновления:
- Масштабирование изображений Nvidia (NIS), Nvidia DLAA (v3.5), суперразрешение Nvidia DLSS (v3.5).
- Добавлен DirectX12 в качестве стандартного графического API. Внутреннее тестирование показывает значительное улучшение производительности при использовании DX12.
- Появилось новое испытание под названием «Поцелуй шеф-повара». Собрав 19 пакетов с идеально приготовленным метамфетамином в режиме Cook Off на сложности OVERKILL, вы получите в награду уникальный оружейный талисман.
- Внесены несколько исправлений в пользовательский интерфейс, например добавлены ползунки, а также столь востребованную функцию неготовности лобби.
- Начиная с этого обновления, разработчики будут менять модификаторы безопасности для всех ограблений на уровнях сложности «Очень сложно» и «Сверхубийство», чтобы освежить впечатления. Они будут обновлять раздачу модификаторов каждые две недели. В будущем ожидайте в ротации больше модификаторов скрытности и модификаторов громкости.
- Теперь игра запомнит, решили ли вы показать или скрыть сюжетные видеоролики в списке ограблений, даже после перезапуска игры.
- Тип и сложность лобби теперь будут автоматически установлены на те же, что и в предыдущей игре.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.