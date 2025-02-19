ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 284 оценки

Финансовый отчет Starbreeze Studios за 2024 год подтверждает серьезные проблемы создателей Payday 3

butcher69
Новости

Разработчик Payday 3, компания Starbreeze Studios, опубликовала годовой финансовый отчет за 2024 год, и он подтверждает серьезные проблемы студии. Чистые продажи упали на 70%: с 633,5 млн шведских крон в 2023 году до 185,9 млн в 2024-м. Продажи обеих игр Payday также резко снизились.

Несмотря на мрачные цифры, исполняющий обязанности генерального директора Матс Юль назвал год «напряженным, но во многом успешным». По его словам, студия укрепила бренд Payday и достигла прогресса в разработке Dungeons & Dragons: Project Baxter. Кроме того, Starbreeze сосредоточилась на издании игр сторонних студий.

В 2024 году компания выпустила стратегию The Tribe Must Survive и рогалик Roboquest. Однако из-за слабого старта Payday 3 студия потеряла руководство, а активность в игре остается низкой. Как Starbreeze будет выходить из кризиса – вопрос открытый.

22
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
PICTURE ORGANIC

Лучше б Риддика нового запилили. Или The Darkness.

6
Veidrd1968

Ну зачем лучше гуано лепить онлайновые

3
spaMER_ID

Кто их лепить будет?

3
Tигра

В старбриз не осталось никого из тех людей, которые делали эти игры.

9
K0t Felix

Давно про Риддика нужно было забыть

0
Zaraza13 Tигра

Вот это и печально.

2
Zaraza13

Срать я хотел на пай-дей, верните Риддика и Enclave.

1
wianewa

Жадность фраеров сгубила. Думали, что снова смогут сесть на рельсы пд2 и выехать на фанатах, но фанаты у пд2 не совсем отбитые.

0
CraftyWest

конечно отбитые, скупают все ДЛС и норм им

0
SaintsEagle

хз о чем они думали выпуская такой кал под видом третьей части. Поженайте плоды своей убогой работы

0
vanтт

Офигенная же игра

0
Антон Радикалушкин

Пейдей живи :)

-1