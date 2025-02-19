Финансовый отчет Starbreeze Studios за 2024 год подтверждает серьезные проблемы создателей Payday 3

Разработчик Payday 3, компания Starbreeze Studios, опубликовала годовой финансовый отчет за 2024 год, и он подтверждает серьезные проблемы студии. Чистые продажи упали на 70%: с 633,5 млн шведских крон в 2023 году до 185,9 млн в 2024-м. Продажи обеих игр Payday также резко снизились.

Несмотря на мрачные цифры, исполняющий обязанности генерального директора Матс Юль назвал год «напряженным, но во многом успешным». По его словам, студия укрепила бренд Payday и достигла прогресса в разработке Dungeons & Dragons: Project Baxter. Кроме того, Starbreeze сосредоточилась на издании игр сторонних студий.

В 2024 году компания выпустила стратегию The Tribe Must Survive и рогалик Roboquest. Однако из-за слабого старта Payday 3 студия потеряла руководство, а активность в игре остается низкой. Как Starbreeze будет выходить из кризиса – вопрос открытый.