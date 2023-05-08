Генеральный директор Starbreeze предполагает выход Payday 3 во второй половине 2023 года ©

Генеральный директор Starbreeze Тобиас Сьогрен в финансовом отчете предположил, что долгожданная игра Payday 3 может выйти во второй половине 2023 года. На самом деле Сьогрен был более конкретен, говоря о маркетинговой кампании, запланированной на лето. Поэтому вполне вероятно, что игра выйдет осенью.

О том, что Payday 3 уже на подходе, можно было догадаться по выпущенному сегодня тизер-трейлеру, в котором назвали месяц премьеры геймплея. Сьогрен заявил, что: "2023 год - это год Payday..... Мне, как и всей Starbreeze, не терпится показать то, что мы делали последние несколько лет".

Разработка Payday 3 идёт по плану, и вместе с нашим партнером по издательству, компанией Plaion, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить успешный запуск в 2023 году. Многие ждут более подробной информации о точной дате релиза и возможности увидеть контент из игры. Они появятся ближе к запуску.

Сьогрен также сказал, что доходы от Payday 3 пойдут на финансирование других игр компании, выход которых ожидается в 2025 и 2027 годах. Он также сообщил, что у Starbreeze уже есть график DLC для игры, DLC, которые будут выходить на регулярной основе. С другой стороны, Payday 2 поддерживалась большим количеством дополнительного контента, поэтому можно было ожидать, что то же самое произойдет и с новой игрой.