Глава Starbreeze извинился перед поклонниками Payday 3 за неудачный запуск кооперативного шутера

Запуск Payday 3 прошел не совсем гладко: шутер от первого лица Starbreeze Studios столкнулся с проблемами на сервере и другими техническими проблемами. Глава Starbreeze Studios, Тобиас Шегрен, принес извинения перед игроками и признал, что команда не была готова к такой большой нагрузке.
В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) генеральный директор сообщил следующее:
Нам очень жаль, что серверная инфраструктура не справилась с наплывом игроков и не оправдала ожидания. Хотя невозможно было полностью предвидеть все сценарии, мы должны были сделать все лучше. Мы будем работать неустанно, чтобы восстановить серверы и обеспечить беспроблемное возвращение наших игроков к ограблениям!
Менее чем через 24 часа после признания проблем с сервером Starbreeze опубликовала на официальном аккаунте Payday на сайте X сообщение о том, что неполадки с сервером должны быть устранены. Однако, несмотря на это, несколько пользователей на Reddit по-прежнему сообщают о проблемах.
Не самый приятный старт для игры, разработчики на радостях открыли предзаказ на Дэлюкс и Голд версию, а в итоге не смогли даже нормально подключение к лобби сделать.
Беда то не только в серверах. Как будто весь опыт предыдущей игры выкинули в трубу
Как будто сделали пустую чтоб потом навешивать контент лет 10.Типо была 2рая и если добавить много контента оттуда то чет фантазии на новый не хватит.А вот потихоньку обвешивать контентом с пред частей и возможно заимствовать с других игр это думают проканает.И главное извиняется за серверную часть.А то что в ветках прокачки как будто 10% от прокачки со второй части это он не видит(сама система набора опыта это отдельная тема извращения).То что на стволах обвесы бестолочные и по сути ненужные(кроме глушителя) тоже поди не дошло пока что.Разрабы забыли что рынок уже научил игроков такими проектами как тарков или MW2 где этих обвесов как гомна и из оружия можно сделать че хош.
Игра новая, контент будут пилить...Или ты думал что выйдет PD3 с 90 ограблений сразу. PD2 именно так и вышел, контент подтягивался со временем.
Только контент то УЖЕ есть, его создавать не нужно. Он уже есть.
PD3 похож больше на какую-то аркаду.
Перед русскими игроками этот чёрт извиниться не хочет?
Эти ещё норм, по божески отнеслись, а вот японцы... вот японцы реально м*ази если глянуть что они творят...