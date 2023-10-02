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Payday 3 21.09.2023
6.8 193 оценки

Количество уникальных игроков в Payday 3 превысило 3 миллиона человек

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butcher69
Новости

Сегодня утром компания Starbreeze представила очередную информацию о Payday 3, долгожданной третьей части кооперативного шутера с ограблениями от первого лица. Во-первых, шведская студия сообщила, что проблемы с подбором игроков, которые возникли на старте игры, были устранены благодаря двухэтапному процессу. Было обновлено программное обеспечение, а также модернизирована инфраструктура с большим количеством региональных узлов, что позволило улучшить избыточность онлайновых сервисов и увеличить скорость подбора игроков в Payday 3.

Starbreeze также рассказала о дорожной карте обновлений, которые игроки могут ожидать увидеть в Payday 3 до конца года.

Тобиас Сьёгрен, генеральный директор Starbreeze Entertainment, заявил:

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших игроков за терпение, которое они проявили к нам. Наше сообщество - это тот двигатель, который двигает вперед и наши игры, и нашу компанию. Мне не нужно повторять, что это было не то начало, которого мы хотели, но в то же время наша бизнес-модель - это марафон, а не спринт, и мы будем неустанно продолжать строить Payday 3 все лучше и лучше, чтобы обеспечить максимальную ценность для наших игроков.

По данным Starbreeze, число уникальных игроков превысило 3 млн. человек. Стоит напомнить, что игра доступна по программе Xbox Game Pass, что, безусловно, повлияло на эти показатели.

2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Хорошая игра получается

2
Samson48

Оценки занижены за техническое состояние игры, да оно отвратительное, но сама игра прикольная, когда они все исправят и будут наваливать контента как это было в предыдущих частях, то ее ждет большой успех.

-3
Baterflue Samson48

В неё 30 к играет только, поиграли посмотрели что практически ничего не поменялось и бросили

2
NarkoSky

Лучше бы дальше Payday 2 развивали.

0
wianewa

Там уже длс так не продать. А тут с нуля, всё по новой, опять 100500 длс.

0