Количество уникальных игроков в Payday 3 превысило 3 миллиона человек

Сегодня утром компания Starbreeze представила очередную информацию о Payday 3, долгожданной третьей части кооперативного шутера с ограблениями от первого лица. Во-первых, шведская студия сообщила, что проблемы с подбором игроков, которые возникли на старте игры, были устранены благодаря двухэтапному процессу. Было обновлено программное обеспечение, а также модернизирована инфраструктура с большим количеством региональных узлов, что позволило улучшить избыточность онлайновых сервисов и увеличить скорость подбора игроков в Payday 3.
Starbreeze также рассказала о дорожной карте обновлений, которые игроки могут ожидать увидеть в Payday 3 до конца года.
Тобиас Сьёгрен, генеральный директор Starbreeze Entertainment, заявил:
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших игроков за терпение, которое они проявили к нам. Наше сообщество - это тот двигатель, который двигает вперед и наши игры, и нашу компанию. Мне не нужно повторять, что это было не то начало, которого мы хотели, но в то же время наша бизнес-модель - это марафон, а не спринт, и мы будем неустанно продолжать строить Payday 3 все лучше и лучше, чтобы обеспечить максимальную ценность для наших игроков.
По данным Starbreeze, число уникальных игроков превысило 3 млн. человек. Стоит напомнить, что игра доступна по программе Xbox Game Pass, что, безусловно, повлияло на эти показатели.
Хорошая игра получается
Оценки занижены за техническое состояние игры, да оно отвратительное, но сама игра прикольная, когда они все исправят и будут наваливать контента как это было в предыдущих частях, то ее ждет большой успех.
В неё 30 к играет только, поиграли посмотрели что практически ничего не поменялось и бросили
Лучше бы дальше Payday 2 развивали.
Там уже длс так не продать. А тут с нуля, всё по новой, опять 100500 длс.