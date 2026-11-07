Кооперативный шутер Payday 3 можно бесплатно опробовать в Steam до 9 ноября

Payday 3 можно бесплатно опробовать в Steam до 9 ноября. В рамках акции игроки получили временный доступ к полной версии платного кооперативного шутера без необходимости покупать его.

Payday 3 — кооперативный шутер от первого лица, в котором игроки объединяются в команды до четырёх человек, чтобы совершать ограбления банков и другие крупные преступления. Действие преимущественно разворачивается в Нью-Йорке, а сюжет рассказывает о возвращении банды Payday Gang.

Игроки могут самостоятельно выбирать подход к каждому ограблению: незаметно обходить охрану и выполнять задания без лишнего шума или устраивать перестрелки с полицией. Основная привлекательность игры заключается в совместном планировании и выполнении операций, особенно когда всё идёт не по плану.

Payday 3 вышла 21 сентября 2023 года и разработана Starbreeze Entertainment. Сейчас в Steam у неё 45% положительных отзывов на основе примерно 32 тысяч оценок, хотя последние отзывы заметно лучше — 77% положительных.

После окончания бесплатных выходных игру придётся приобрести, чтобы продолжить играть. До 12 ноября Payday 3 также продаётся со скидкой 70% за 8,99 доллара.