На релизе в Payday 3 будет восемь уникальных ограблений ©

Закрытая бета-версия игры Payday 3 стартовала 2 августа и будет доступна в течение ближайших нескольких дней на ПК и Xbox Series X/S. В ней представлено только одно ограбление, "No Rest for the Wicked", но игроки могут рассчитывать на несколько других в начале игры. В новом Dev Diary продюсер Starbreeze Андреас Халл-Пеннингер (Andreas Häll-Penninger) подтвердил, что в кооперативном шутере будет восемь уникальных ограблений.

Цель состоит в том, чтобы "каждое ограбление имело свою индивидуальность", - сказал Халл-Пеннингер. "Поэтому, когда начинается творческий процесс, мы всегда спрашиваем себя, какой уникальный элемент геймплея есть у этого ограбления, и как сделать так, чтобы оно выглядело и ощущалось уникальным, даже если некоторые из них имеют схожие декорации?"

Хотя команда хочет, чтобы каждое ограбление "выглядело как декорация" (что согласуется с ранее высказанным мнением о том, что игра будет имитировать "голливудское ограбление"), она также хочет, чтобы игра была похожа на Payday. Это также согласуется с подходом к разрушениям окружения, т.е. мелким разрушаемым объектам в окружении, и анимации смерти. Несмотря на реалистичный уровень детализации, чрезмерная хаотичность заставляет воспринимать ограбления как голливудские фильмы.

Payday 3 выходит 21 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. В отличие от своего предшественника, игра всегда работает в режиме онлайн.